快訊

李貞秀內政委員會質詢初登板 劉世芳：我一定不會知法犯法

油價狂噴40%衝破105美元！伊朗戰爭何時結束 川普幕僚給答案了

2026奧斯卡／西恩潘「一戰再戰」奪男配角獎 喜迎生涯第3座小金人

聽新聞
0:00 / 0:00

戰火引爆通膨疑慮 Fed下一步竟會轉向升息？市場押注機率已達25%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯準會（Fed）預定在美東時間17、18日召開會議，將宣布最新利率決策。美聯社
聯準會（Fed）預定在美東時間17、18日召開會議，將宣布最新利率決策。美聯社

聯準會（Fed）預定在美東時間18日（台灣時間周四清晨2時）宣布最新利率決策，預料維持利率不變。然而，隨著伊朗戰爭爆發，原油與燃料價格大幅飆漲，使一個幾周前幾乎難以想像的問題浮現：聯準會的下一步行動會不會是升息？

金融市場開始考慮升息的可能性。衍生性商品市場的交易者目前認為，今年升息的機率約25%。

在2022年與2023年，聯準會為了對抗疫情後高達7%通膨率，展開快速升息。接著從2024年年中以來，隨著通膨降溫，聯準會逐步降息。去年年底，由於勞動市場轉弱，聯準會加快降息速度，做為預防措施；在去年12月，聯準會表示預期今、明年仍會進一步降息。

High Frequency Economics首席經濟分析師溫伯格主張，聯準會應該要在本次會議升息。他預測，油價上漲將推升聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE），到夏季達到3.5%

溫伯格在給客戶的報告中表示：「聯準會的任務是把最糟結果的風險降到最低，而最糟的情況就是物價漲幅再次加速並高於目標。」

他說，即使聯準會本周沒有升息，但分析師們已不再排除升息的可能，「官員們肯定會討論這個議題，而我們預期主席鮑爾會在記者會上透露相關訊息」。

多數經濟分析師仍預期聯準會暫時按兵不動，採取「觀望」態度，在戰爭局勢不明之際暫不行動。

許多經濟學家仍認為聯準會今年某個時間點可能降息，但已把降息時間預測延後到9月或更晚。

曾任達拉斯聯準銀行總裁的卡普蘭（Robert Kaplan）呼籲央行保持耐心，他近期受訪時說，「我有一種感覺，到3月底時，情況看起來可能會和現在很不一樣」。

前Fed官員、現任BNY投資管理公司首席經濟學家的萊因哈特（Vincent Reinhart）表示，聯準會多數官員仍傾向貨幣政策寬鬆，但並不急於行動。

德意志銀行的美國首席經濟學家路賽提則認為，升息的可能性也不高，因為升息的一個前提是勞動市場轉強。但目前美國就業市場疲弱，過去三個月平均每月只增加6,000個工作。

聯信公司（Comerica）首席經濟分析師亞當認為，聯準會可能保持「雙向彈性」，表明既可能升息，也可能降息。他說，決策官員很可能會暗示，若能源價格衝擊開始推升長期通膨趨勢，他們會動用工具加以抑制，「但並非是近期即將升息的訊號」。

降息 伊朗戰爭 德意志銀行

延伸閱讀

美債年內轉負：油價飆升掀停滯性通膨 債市敘事轉向成長風險

超級央行周多數按兵不動…Fed預料不會釋出近期降息訊號

多國將舉行央行會議 市場估美日歐利率不變

中東戰火衝擊經濟展望 美國聯準會料維持利率

相關新聞

油價再漲！川普威脅毀伊朗哈格島原油設施 布蘭特油價漲3%衝106美元

油價一度上漲3.3%，此前美國襲擊伊朗主要出口樞紐，標志這場幾乎切斷該區能源供應的戰事又一次升級。

美伊拒和談 油價震不停…分析師示警將擴大為全球供應震撼

中東衝突未見緩解，美國總統川普與伊朗都態度強硬，拒絕和談，川普還威脅將進一步攻擊伊朗石油重鎮哈格島，伊朗則威脅將攻擊美企的中東資產作為回應。隨著荷莫茲海峽持續封閉、全球供應持續流失，國際油市本周仍將迎接動盪的一周。

川普要求各國護航荷莫茲海峽 美股期指由黑翻紅 油價漲勢收斂

美國總統川普表示，他正「要求」其他國家為防衛荷莫茲海峽有所貢獻。國際油價周一聞聲回吐開盤漲幅，美股期指則由黑翻紅。

超級央行周多數按兵不動…Fed預料不會釋出近期降息訊號

全球金融市場本周將迎接「超級央行周」，美歐亞三大洲都有重要經濟體央行宣布利率決策，將首次評估中東戰局兩周來的經濟傷害，可能確認新一波通膨震撼已堪憂到足以使各國央行高度慎重的地步，美國聯準會（Fed）、歐洲五大央行以及日本銀行（央行）預料都將按兵不動，Fed鷹派官員將占上風，不會釋出近期就會降息的訊號。

戰火引爆通膨疑慮 Fed下一步竟會轉向升息？市場押注機率已達25%

聯準會（Fed）預定在美東時間18日（台灣時間周四清晨2時）宣布最新利率決策，預料維持利率不變。然而，隨著伊朗戰爭爆發，原油與燃料價格大幅飆漲，使一個幾周前幾乎難以想像的問題浮現：聯準會的下一步行動會不會是升息？

金價一度跌破5,000美元大關 市場憂中東戰火繼續推升油價

國際金價今天（16日）盤中一度跌破每英兩5,000美元大關，此時正值中東戰爭進入第三周，重要能源基礎設施在周末遭到攻擊，油價大漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。