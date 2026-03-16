川普要求各國護航荷莫茲海峽 美股期指由黑翻紅 油價漲勢收斂

美國總統川普表示，他正「要求」其他國家為防衛荷莫茲海峽有所貢獻。國際油價周一聞聲回吐開盤漲幅，美股期指則由黑翻紅。

川普在空軍一號告訴記者說：「我確實要求這些國家加入，並保護他們自己的彊域。」「那是他們獲取能源的地方，他們應該過來協助我們一起保護。」

他點名中國大陸極度依賴通過荷莫茲海峽轉運的石油，因此他們應該參與並協助確保這走廊的安全。

川普稍早接受英國金融時報專訪時表示，若北京當局不協助解除海峽封鎖，他可能會延後原定和習近平舉行的高峰會。他也警告，若北大西洋公約組織（NATO）成員國未能就荷莫茲海峽提供協助，北約前景將會「非常堪憂」。

布蘭特原油周一早盤一度大漲 3.3%，目前成交價落在每桶 103 美元左右，漲幅縮為0.2%；西德州中級原油則回落到98 美元附近。過去兩周，原油期貨已飆升超過 40%。在美軍襲擊了轉運伊朗絕大部分石油運輸的哈格島（Kharg Island）的軍事目標後，伊朗也對以色列及阿拉伯國家展開了報復性攻擊。

芝加哥 Karobaar Capital LP 投資長庫希德（Haris Khurshid）說：「上周市場已消化了大量的地緣政治溢價，因此交易員似乎在等待實際供應損失的明確訊號，才會進一步推升價格。」

道瓊工業平均指數期貨開盤下跌超過 100 點後，如今轉為上漲約 183 點，漲幅 0.4%；標準普爾 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨也同樣從早盤的跌勢中反彈0.4%左右。