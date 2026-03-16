快訊

油價狂噴40%衝破105美元！伊朗戰爭何時結束 川普幕僚給答案了

2026奧斯卡／西恩潘「一戰再戰」奪男配角獎 喜迎生涯第3座小金人

賴清德稱國民黨政府不如日殖民 他舉數據打臉：去研究長毛象吧

聽新聞
0:00 / 0:00

川普要求各國護航荷莫茲海峽 美股期指由黑翻紅 油價漲勢收斂

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普結束在海湖莊園（Mar-a-Lago）周末假期，在佛羅里達州國際機場登上空軍一號，準備返回白宮。法新社
美國總統川普結束在海湖莊園（Mar-a-Lago）周末假期，在佛羅里達州國際機場登上空軍一號，準備返回白宮。法新社

美國總統川普表示，他正「要求」其他國家為防衛荷莫茲海峽有所貢獻。國際油價周一聞聲回吐開盤漲幅，美股期指則由黑翻紅。

川普在空軍一號告訴記者說：「我確實要求這些國家加入，並保護他們自己的彊域。」「那是他們獲取能源的地方，他們應該過來協助我們一起保護。」

他點名中國大陸極度依賴通過荷莫茲海峽轉運的石油，因此他們應該參與並協助確保這走廊的安全。

川普稍早接受英國金融時報專訪時表示，若北京當局不協助解除海峽封鎖，他可能會延後原定和習近平舉行的高峰會。他也警告，若北大西洋公約組織（NATO）成員國未能就荷莫茲海峽提供協助，北約前景將會「非常堪憂」。

布蘭特原油周一早盤一度大漲 3.3%，目前成交價落在每桶 103 美元左右，漲幅縮為0.2%；西德州中級原油則回落到98 美元附近。過去兩周，原油期貨已飆升超過 40%。在美軍襲擊了轉運伊朗絕大部分石油運輸的哈格島（Kharg Island）的軍事目標後，伊朗也對以色列及阿拉伯國家展開了報復性攻擊。

芝加哥 Karobaar Capital LP 投資長庫希德（Haris Khurshid）說：「上周市場已消化了大量的地緣政治溢價，因此交易員似乎在等待實際供應損失的明確訊號，才會進一步推升價格。」

道瓊工業平均指數期貨開盤下跌超過 100 點後，如今轉為上漲約 183 點，漲幅 0.4%；標準普爾 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨也同樣從早盤的跌勢中反彈0.4%左右。

美軍 以色列 國際油價

延伸閱讀

金融時報：川普威脅中國護航荷莫茲海峽 否則延後川習會

金融時報：川普威脅中國護航荷莫茲海峽 否則延後川習會

川普施壓北京和北約促解封荷莫茲海峽 放話「川習會」恐延期

川普施壓北京和北約促解封荷莫茲海峽 放話「川習會」恐延期

相關新聞

油價再漲！川普威脅毀伊朗哈格島原油設施 布蘭特油價漲3%衝106美元

油價一度上漲3.3%，此前美國襲擊伊朗主要出口樞紐，標志這場幾乎切斷該區能源供應的戰事又一次升級。

美伊拒和談 油價震不停…分析師示警將擴大為全球供應震撼

中東衝突未見緩解，美國總統川普與伊朗都態度強硬，拒絕和談，川普還威脅將進一步攻擊伊朗石油重鎮哈格島，伊朗則威脅將攻擊美企的中東資產作為回應。隨著荷莫茲海峽持續封閉、全球供應持續流失，國際油市本周仍將迎接動盪的一周。

川普要求各國護航荷莫茲海峽 美股期指由黑翻紅 油價漲勢收斂

美國總統川普表示，他正「要求」其他國家為防衛荷莫茲海峽有所貢獻。國際油價周一聞聲回吐開盤漲幅，美股期指則由黑翻紅。

超級央行周多數按兵不動…Fed預料不會釋出近期降息訊號

全球金融市場本周將迎接「超級央行周」，美歐亞三大洲都有重要經濟體央行宣布利率決策，將首次評估中東戰局兩周來的經濟傷害，可能確認新一波通膨震撼已堪憂到足以使各國央行高度慎重的地步，美國聯準會（Fed）、歐洲五大央行以及日本銀行（央行）預料都將按兵不動，Fed鷹派官員將占上風，不會釋出近期就會降息的訊號。

金價一度跌破5,000美元大關 市場憂中東戰火繼續推升油價

國際金價今天（16日）盤中一度跌破每英兩5,000美元大關，此時正值中東戰爭進入第三周，重要能源基礎設施在周末遭到攻擊，油價大漲。

史上最大釋油行動展開！國際能源總署：亞洲石油儲備立即投入市場

彭博資訊報導，國際能源總署（IEA）15日表示，亞洲成員國將立即釋出石油戰略儲備，但未說明具體投入速度；歐洲與美洲的成員國預計3月底才會開始釋出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。