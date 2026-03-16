史上最大釋油行動展開！國際能源總署：亞洲石油儲備立即投入市場

彭博資訊報導，國際能源總署（IEA）15日表示，亞洲成員國將立即釋出石油戰略儲備，但未說明具體投入速度；歐洲與美洲的成員國預計3月底才會開始釋出。

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）在社群平台X發文表示：「這將使市場自3月16日起獲得前所未有的額外石油供應量。然而，重新打通荷莫茲海峽，對恢復穩定流動仍至關重要。」

IEA上周宣布將協調釋出總計4億桶戰略石油儲備，為該組織成立以來規模最大的一次釋油行動，目的是減緩中東戰爭對全球能源市場造成的衝擊。

由於亞洲買家最依賴來自中東的原油供應，因此儲備釋出的速度對該地區格外關鍵。

IEA聲明指出，計畫釋出的石油中，72%為原油，28%為石油產品。

目前各方承諾釋出的總量約4億1190萬桶，其中美洲規模最大，約1億9580萬桶；亞洲與大洋洲約1億860萬桶；歐洲約1億750萬桶。整體而言，政府戰略儲備仍為主要來源，並搭配部分產業庫存。

IEA成員國持有超過12億桶緊急石油儲備，另外還有約6億桶由產業持有、但依法需在政府要求下動用的庫存。