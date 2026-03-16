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美債年內轉負：油價飆升掀停滯性通膨 債市敘事轉向成長風險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中東戰事推升油價並加劇通膨與成長疑慮，投資人拋售公債推高殖利率，使美國公債今年以來的漲幅全數蒸發。路透
中東戰事推升油價並加劇通膨與成長疑慮，投資人拋售公債推高殖利率，使美國公債今年以來的漲幅全數蒸發。路透

由於伊朗戰事推動油價飆升，引發市場對通膨與經濟成長的雙重擔憂，美國公債市場今年以來的漲幅已全數回吐。一項彭博美國公債績效指標自2月底以來下跌1.7%，使年初至今的報酬率由正轉負。

隨著美國對伊朗發動攻擊，市場迅速修正對利率路徑的預期。投資人要求更高的殖利率，以補償能源價格飆升可能帶動通膨升溫，並使聯準會即便在經濟放緩情況下也難以降息的風險。在此氣氛下，美國、日本與澳洲等主要國家公債同步走跌，全球債市年初以來的累計漲幅幾乎全數蒸發。

摩根士丹利策略師Bradley Tian指出，能源驅動的通膨與政策不確定性，正持續對長天期美國公債構成壓力。BNY市場宏觀策略主管Bob Savage也表示，在市場對伊朗衝突穩定化建立信心之前，地緣政治不確定性與跨資產波動恐持續存在。

目前市場最直接的衝擊來自油價。布蘭特原油自2月底以來已上漲40%，本周初始攀升至每桶106美元附近。油價飆升使投資人優先關注通膨風險，市場也因此下修對聯準會降息的預期。利率交換市場顯示，今年降息預期已降至不到一次，而兩周前市場仍傾向押注可能降息三次。

隨著戰事進入第三周，市場討論焦點正逐漸從通膨轉向經濟成長風險。能源價格長期居高不下，可能削弱消費與企業活動，而美國勞動市場與消費支出近期已出現裂痕。

摩根資產管理（JPMorgan Asset Management）投資組合經理Priya Misra指出，當10年期公債殖利率升至4.25%以上時，債券開始具備吸引力。她表示，市場通常會先經歷通膨衝擊，接著才是成長衝擊，「當市場已完成大部分重新定價，現在可能正是為下一階段成長衝擊布局的時候」。

TS Lombard經濟學家Dario Perkins指出，美國歷來最嚴重的幾次經濟衰退，包括1974年、1981年、1990年、2001年與2008年，都發生在能源價格突然飆升之後。當前油價衝高可能構成典型的停滯性通膨衝擊，關鍵在於未來究竟是通膨還是成長放緩成為主導力量。

部分機構開始重新評估債券市場的布局。摩根士丹利策略師認為，一旦高油價開始壓抑需求並拖累經濟，美債可能出現「需求破壞型反彈」。巴克萊銀行策略師也建議投資人做多短期利率期貨，押注未來降息幅度高於市場預期。

Natixis North America的John Briggs則表示，鑑於就業數據疲軟，市場對聯準會寬鬆的機率定價過低，兩年期票據殖利率約3.7%，已進入值得逐步布局的區間。。

地緣政治 油價 市場

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