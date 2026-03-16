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穿甲彈與晶片都靠它！戰略金屬「鎢」讓市場瘋搶 暴漲557%比黃金還猛

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在南韓江原道的一座礦場裡，鎢礦在礦物燈光的照射下閃耀。路透
在南韓江原道的一座礦場裡，鎢礦在礦物燈光的照射下閃耀。路透

金屬「鎢」的價格已飆升至歷史新高，今年來上漲超過一倍，這種用於武器與半導體的金屬因中國大陸限制出口，加上軍事需求上升，導致供應吃緊，在地緣政治情勢緊繃之際受到矚目。

鎢是一種極高密度材料，是鑽探設備與穿甲武器的重要材料，也用於生產硬質合金，做為建築與金屬加工產業中的切削工具與耐磨材料，以及用於航太合金與化學品。根據Fastmarkets的APT歐洲基準價格，鎢價今年已上漲超過一倍，達每噸2,250美元，而且從去年2月北京當局將特定鎢產品納入出口管制清單、做為籌碼以迎戰與美國貿易糾紛以來，鎢價已暴漲557%。

鎢的漲勢在最近幾周加速，原因是買家逐漸耗盡庫存，同時中東衝突帶動軍事需求。

BMO資本市場公司分析師哈佩爾（George Heppel）表示：「我在大宗商品領域工作12年，接觸過許多稀奇古怪的金屬市場，但從未見過像現在鎢這樣供應緊張的市場，除了2021年的鋰以外。不同的是，鋰當時還有大量新計畫可以投產，而鎢並沒有。」

中國大陸是全球最大鎢生產國，在全球占比近八成，但由於緊縮相關出口，製造業者一直在爭奪替代供應來源。倫敦研究機構Project Blue表示，中國去年受限制的鎢產品出口量減少約40%。

從事鎢開採的國際礦業公司Almonty Industries執行長布萊克表示，上月獲美國政府詢問是否有可立即供應的材料。該公司去年12月開始在韓國一座礦山投產，現在近一半產量將運往美國賓州用於生產軍用品。

儘管鎢具有戰略重要性，但市場規模仍相對小。Project Blue估計，今年鎢市場價值約160億美元，依當前價格計算，大約只有銅市場的5%。此外，鎢市場也更加不透明且流動性低，因為它並不像許多大宗商品那樣在大型交易所交易。即便如此，過去一年鎢價的漲幅仍遠遠超過黃金與石油等商品。

Project Blue研究員勒胡表示：「目前中東衝突是最近一波價格飆升的因素之一。」她指出，包括直升機、戰鬥機與彈藥在內的軍事用途，對鎢需求今年將增加12%。

美國自 2015年以來就沒有商業化開採鎢礦。隨著鎢供應緊張，西班牙、巴西、澳洲與美國可能擴大採礦，但新的西方產量至少需要約兩年才能出現，前提是投資人相信鎢會維持高價。

美國 市場 地緣政治

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