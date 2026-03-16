本周開盤前 五件國際事不可不知

美國攻擊伊朗最重要石油出口樞紐，加劇了整個中東地區的供應風險，國際油價周一開盤大漲，而美國股指期貨小幅走低。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

國際油價繼續上漲

在美國轟炸哈格島（Kharg Island）的軍事目標後，西德州中級原油上漲 2%；這座島是處理伊朗幾乎所有石油出口的轉運站。這次空襲恐將為能源市場注入新的波動。

布蘭特原油在過去兩週大漲超過 40% 後，目前成交價落在每桶 105 美元左右；西德州中級原油則在 101 美元附近。

川普總統上周五晚間表示，美軍擊中了哈格島的軍事目標，並警告若德黑蘭當局干預荷莫茲海峽通行，攻擊行動可能會擴大至能源基礎設施。伊朗最高領袖表示，若衝突持續，該海峽應保持關閉。

中東情勢最新發展

白宮釋出訊息，表示戰爭將持續數周而非數月。川普表示，他尚未準備好和德黑蘭當局討論協議。伊朗則表示對區域和談持開放態度，但無論耗時多久都將奮戰到底。

阿拉伯聯合大公國境內唯一繞過荷姆茲海峽的出口路線——富查伊哈（Fujairah）港，在遭受無人機攻擊後已恢復原油裝載。主要冶煉廠巴林鋁業（Aluminum Bahrain）已開始分階段停工，以保存原料。

據華爾街日報引述美國官員報導，川普政府打算宣布，已有多個國家同意組成聯盟，為通過荷莫茲海峽的船隊護航。國際能源總署（IEA）則表示，將立即在亞洲釋出戰備貯油。

美股黯淡 GTC 大會成明燈 市場憂系統性風險 指數連三周下跌

美國股市連續三周下跌，中東衝突拖長，不利能源價格和經濟穩定。隨美國和以色列對伊朗發動的戰爭進入第三周，油價可能繼續上漲並打擊市場信心，輝達（NVIDIA）的GTC大會成了唯一指望。

美股三大指數周線跌幅都超過1.2%。標普500指數13日下跌0.6%；道瓊工業指數下跌119點，跌幅 0.3%；科技股為主的那斯達克綜合指數下跌0.9%。

費城半導體指數13日小漲0.1%，台積電ADR反彈0.5%，一周下來，費半漲1.8%，台積電ADR跌0.2%，較台北交易溢價16.2%。

周一開盤，標準普爾 500 指數和那斯達克 100 指數期貨在開盤時下跌約 0.2%。

輝達 GTC 來了「推論晶片」上秀 市場關注整合 Groq 技術新產品

輝達年度盛事GTC將於美國時間3月16日登場，由執行長黃仁勳的主題演講揭開序幕。市場關注輝達如何力圖在競爭加劇下維持領先，預計該公司將公布整合Groq技術的新產品，專注於「推論」，將運行模型而非訓練模型。

這是輝達自去年12月以200億美元拉攏Groq之後的頭一款新產品。Groq是一家開發「語言處理單元」（LPU）的新創公司，其技術專為高速回應複雜的AI查詢而設計。

輝達預料推出一款基於Groq技術的LPU，和即將問世的新一代旗艦級「Vera Rubin」圖形處理器協同運作。這一系列產品目的在擺脫對手追趕，並應付新型態的AI應用之需。

美撤回AI晶片出口管控草案

路透報導，美國商務部13日撤回了一項擬對人工智慧（AI）晶片出口實施許可管控的法規草案。

川普政府這份法規草案，考慮要求外國企業在購買輝達和超微（AMD）高階AI晶片時須取得美國政府批准，部分情況甚至需承諾投資美國本土的AI基礎設施。

根據路透近期看到的內容，川普政府最新草案考慮將「外國對美國資料中心的投資」或「安全保證」，列為獲得20萬顆以上晶片出口許可的條件。

官方未說明撤回原因，僅表示相關討論仍屬初步階段，但前政府官員分析，這反映了川普政府內部對於「如何在全球AI霸權與國家安全之間取得平衡」存在很大分歧。