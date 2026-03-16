伊朗媒體：勞工部長宣布最低工資將調漲逾6成

當地媒體今天報導，伊朗勞工部長宣布，最低工資將調漲逾60%。惡劣經濟情勢於數個月前在當地引爆一波反政府抗爭。

法新社報導，伊朗每年都會根據通膨情況調整最低工資。在美國、以色列與伊朗進行中的戰爭開始之前數個月，國際制裁就已經造成伊朗通貨膨脹率急遽飆升。

半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述勞工部長說法報導，「經政府核准」，從幾天後即將到來的波斯曆新年開始，每月最低工資將從1億300萬里亞爾調升為1億6600萬里亞爾（約新台幣4045元）。

同時，兒童津貼也將有類似幅度調升。

高昂生活成本和貨幣貶值去年12月引爆示威，那一波抗爭迅速演變成為全國性運動，訴求終結自從1979年伊斯蘭革命以來的神權統治。

當局隨後大力鎮壓示威活動。據人權團體表示，有數千人因此喪生。美國總統川普因此揚言可能軍事介入。

川普發動對伊朗攻勢時宣稱的目標雖有改變，但他多次呼籲伊朗民眾把握機會，挺身奪回國家主導權。