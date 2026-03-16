快訊

川普邀派軍艦護航荷莫茲海峽 美「不情願盟友」推三阻四

我防空系統研擬低成本反制武器 專家：「台灣之盾」不能只守不攻

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗媒體：勞工部長宣布最低工資將調漲逾6成

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導

當地媒體今天報導，伊朗勞工部長宣布，最低工資將調漲逾60%。惡劣經濟情勢於數個月前在當地引爆一波反政府抗爭。

法新社報導，伊朗每年都會根據通膨情況調整最低工資。在美國以色列與伊朗進行中的戰爭開始之前數個月，國際制裁就已經造成伊朗通貨膨脹率急遽飆升。

半官方塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）引述勞工部長說法報導，「經政府核准」，從幾天後即將到來的波斯曆新年開始，每月最低工資將從1億300萬里亞爾調升為1億6600萬里亞爾（約新台幣4045元）。

同時，兒童津貼也將有類似幅度調升。

高昂生活成本和貨幣貶值去年12月引爆示威，那一波抗爭迅速演變成為全國性運動，訴求終結自從1979年伊斯蘭革命以來的神權統治。

當局隨後大力鎮壓示威活動。據人權團體表示，有數千人因此喪生。美國總統川普因此揚言可能軍事介入。

川普發動對伊朗攻勢時宣稱的目標雖有改變，但他多次呼籲伊朗民眾把握機會，挺身奪回國家主導權。

川普 美國 以色列

延伸閱讀

打擊通敵者 伊朗媒體：至少20名與以色列合作嫌犯被捕

革命衛隊矢言追殺內唐雅胡 以色列稱開始空襲伊朗西部

伊朗石油樞紐遇襲 油價看漲 專家預測原油上看150美元

伊朗石油命脈哈格島成焦點 專家：川普若攻擊油價恐飆到150美元

相關新聞

美伊拒和談 油價震不停…分析師示警將擴大為全球供應震撼

中東衝突未見緩解，美國總統川普與伊朗都態度強硬，拒絕和談，川普還威脅將進一步攻擊伊朗石油重鎮哈格島，伊朗則威脅將攻擊美企的中東資產作為回應。隨著荷莫茲海峽持續封閉、全球供應持續流失，國際油市本周仍將迎接動盪的一周。

超級央行周多數按兵不動…Fed預料不會釋出近期降息訊號

全球金融市場本周將迎接「超級央行周」，美歐亞三大洲都有重要經濟體央行宣布利率決策，將首次評估中東戰局兩周來的經濟傷害，可能確認新一波通膨震撼已堪憂到足以使各國央行高度慎重的地步，美國聯準會（Fed）、歐洲五大央行以及日本銀行（央行）預料都將按兵不動，Fed鷹派官員將占上風，不會釋出近期就會降息的訊號。

散戶資金湧入石油 ETF

受到油價大幅震盪的吸引，大量散戶投資人湧入美國與油價掛鉤的指數型基金（ETF）押注油價走勢，也加劇國際油價暴漲暴跌之勢。

美伊衝突導致荷莫茲實質封閉 化學品、食品、汽車衝擊大

美伊衝突導致荷莫茲海峽實質封閉，已擾亂晶片製造、食品、汽車製造、零售、化肥、化學品、替代能源、糖與輪胎及金屬等眾多產業供應鏈，分析師認為，化學品、食品、部分汽車製造商將首當其衝，對晶片製造影響有限，替代能源與糖則可望受惠，鋁和化肥供應趨緊也將推升行情。

肥料斷供恐引爆糧食震撼 今年飢餓人口將增加

隨著中東戰爭引發荷莫茲海峽運輸中斷，衝擊肥料供應，威脅各大洲的糧食生產，這場戰事正接近引發規模比2022年俄烏戰爭更嚴重的全球糧食震撼，今年全球的饑餓人口將增加。

超短期加密幣押注掀熱潮 吸引散戶湧入 每日交易量7,000萬美元

加密貨幣一般投資人目前正熱中於在預測市場平台，針對加密貨幣5-15分鐘後的超短期行情進行押注，成為數位貨幣交易的最新熱潮，也為高頻交易業者帶來全新的套利機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。