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美日傳擬對陸礦產加稅

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

日本首相高市早苗計劃本周四（19日）訪問華盛頓，日本共同社引述外交消息人士報導，美日兩國政府基本決定，在19日舉行的領袖會談上，將就擴大重要礦產採購的貿易協定制定相關行動計畫，包括提高中國大陸重要礦產的關稅。

這也是高市早苗就任後首次訪美行程，並將在白宮與美國總統川普舉行會談。此次訪問為期四天，兩人預計於當地時間3月19日舉行日美領袖會談，這也是雙方自去年10月以來第二次面對面會晤。

報導指出，行動計畫中擬納入促進採購來源多元化的政策工具。為防止中國大陸重要礦產過度流入，美日考慮加徵關稅，同時透過補貼鼓勵企業在中國大陸以外地區投資並擴大生產。該貿易協定力爭由美日主導，並透過七大工業國集團（G7）與理念相近國家的框架推動。

報導指出，中國大陸掌握全球約七成稀土生產與超過九成精煉能力。為降低對中國大陸供應的依賴，G7正加強重要礦產供應鏈合作，並設想由美國貿易代表署（USTR）主導，與澳洲等國簽署相關貿易協定。USTR希望在4月底前完成協定草案，並與各國展開正式談判。

此外，預計美日領袖會談也將討論南鳥島（東京都小笠原村）稀土領域開發合作。

G7 華盛頓 日本

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