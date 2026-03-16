日本自動販賣機 退燒

外國遊客常對日本隨處可見的自動販賣機數量感到吃驚，這些機器也曾被視為日本熱愛創新的象徵，然而，近幾十年來已有數萬台自動販賣機消失在日本街頭，凸顯通膨居高不下及司機人力短缺的挑戰。

英國金融時報（FT）報導，日本自動販賣系統機械工業會（JVMA）的資料顯示，日本目前有220萬台飲料販賣機，比1985年泡沫經濟時期的頂峰銳減23%。

日本第三大自動販賣機營運商DyDo於3月表示，將縮減販賣機數量，廢止旗下27萬台販賣機網路的近7.5%，社長高松富也表示，「販賣機事業比預期更艱困」，「首要之務是止血」。

日本綠茶生產商龍頭伊藤園也計劃整頓販賣機事業，且因「營運環境顯著惡化」，認列136億日圓（8,900萬美元）的減記費用。

日本民眾向來喜愛自動販賣機的方便性，但在通膨連漲三年後，民眾更加節約。鄰近便利商店的知名品牌茶飲與咖啡售價可以便宜兩成，並已加強銷售現煮咖啡，同時藥妝店與超市也販售平價的自有品牌飲料。

研究機構飲料總研的數據顯示，2024年僅4,200萬瓶飲料透過自動販賣機售出，遠少於1997年的7,200萬瓶高峰。

而且，自動販賣機業仍需人類補貨，但日本已為卡車司機短缺所苦。根據全日本卡車協會（JTA）數據，2004年卡車司機薪資大漲7.1%，凸顯人力之緊俏。

自動販賣機也反映日本運用科技因應人力短缺的腳步緩慢。獨立零售分析師中井昭仁（音譯）表示，「自動販賣機可能看起來是自動的，但仍由人類營運，只有販售時是自動的」，「真正的問題在於，沒有數據顯示商品是否售出，除非有人去實際確認，始終未數位化數據和庫存管理」。

日本第二大販賣機營運商三得利（Suntory）坦承求才不易，但也表示，以無線通訊遠端監控庫存，已「大幅降低」工作負擔。