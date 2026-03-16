散戶資金湧入石油 ETF

受到油價大幅震盪的吸引，大量散戶投資人湧入美國與油價掛鉤的指數型基金（ETF）押注油價走勢，也加劇國際油價暴漲暴跌之勢。

英國金融時報報導，追蹤西德州中級原油期貨的美國石油基金（USO）ETF，過去五天來自小型投資人的資金流入額，達到1.15億美元的歷史新高水準，與USO掛鉤的選擇權交易額上周也創新高。與ProShares原油ETF掛鉤的選擇權交易額上周衝到四年來高點，顯示散戶需求強勁。

投資人也湧向以加密貨幣交易為主的Hyperliquid平台，13日的石油合約交易額逼近10億美元，遠高於戰前約2,000萬美元。

Polymarket與Klashi等預測市場也提供數十種不同的交易合約，包括未來幾天與數月的油價水準，押注3月底油價的合約更已吸金3,100萬美元。