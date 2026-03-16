美伊衝突導致荷莫茲實質封閉 化學品、食品、汽車衝擊大

美伊衝突導致荷莫茲海峽實質封閉，已擾亂晶片製造、食品、汽車製造、零售、化肥、化學品、替代能源、糖與輪胎及金屬等眾多產業供應鏈，分析師認為，化學品、食品、部分汽車製造商將首當其衝，對晶片製造影響有限，替代能源與糖則可望受惠，鋁和化肥供應趨緊也將推升行情。

乙烯和聚乙烯等化學品供應首當其衝，影響塑膠、洗滌劑、聚酯及油漆等依賴乙烯的產業、和依賴塑膠包裝的企業，但美國化學品需求看增，嘉惠陶氏化學等公司股價。輪胎製造商使用原油副產品生產合成橡膠和增強填料，股價因而承受壓力。

在食品產業，天然氣供應緊俏已衝擊印度烹飪用氣市場，外送平台也因油價大漲而面臨接單量下滑風險。此外，全球多達35%化肥原料需經由荷莫茲海峽運輸，將提高各地肥料價格。

在美國汽車大廠中，福特汽車最脆弱，因為營收仰賴耗油量大的皮卡車。在美國以外地區，豐田汽車、現代汽車、江淮汽車等中國大陸車廠也可能受到中東銷量下滑打擊。

零售業將遭受雙重打擊，油價上漲不僅提高化學纖維等原料、以及分銷貨物成本，也會降低消費者支出。

這場戰爭已干擾晶片製造所需的氦氣生產，帶動氦氣生產商股價上漲，但影響可能有限，因為近年氦氣供應結構性過剩、氦氣來源也更多元，只是能源價格飆升可能提高AI資料中心營運成本，從而抑制晶片需求。

隨石油危機加劇，替代能源需求激增，拉抬風力渦輪機、鋰電池及儲能系統等製造商股價，油價大漲也提高以糖廠供應的乙醇，生產生質能源的誘因，嘉惠糖生產商的股價。

中東煉鋁廠面臨原料進口和金屬出口中斷困境，將縮減全球鋁供應量，國際鋁價近來已走高。