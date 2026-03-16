快訊

川普邀派軍艦護航荷莫茲海峽 美「不情願盟友」推三阻四

我防空系統研擬低成本反制武器 專家：「台灣之盾」不能只守不攻

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊衝突導致荷莫茲實質封閉 化學品、食品、汽車衝擊大

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美伊衝突導致荷莫茲海峽實質封閉，已擾亂晶片製造、食品、汽車製造、零售、化肥、化學品、替代能源、糖與輪胎及金屬等眾多產業供應鏈，分析師認為，化學品、食品、部分汽車製造商將首當其衝，對晶片製造影響有限，替代能源與糖則可望受惠，鋁和化肥供應趨緊也將推升行情。

乙烯和聚乙烯等化學品供應首當其衝，影響塑膠、洗滌劑、聚酯及油漆等依賴乙烯的產業、和依賴塑膠包裝的企業，但美國化學品需求看增，嘉惠陶氏化學等公司股價。輪胎製造商使用原油副產品生產合成橡膠和增強填料，股價因而承受壓力。

在食品產業，天然氣供應緊俏已衝擊印度烹飪用氣市場，外送平台也因油價大漲而面臨接單量下滑風險。此外，全球多達35%化肥原料需經由荷莫茲海峽運輸，將提高各地肥料價格。

在美國汽車大廠中，福特汽車最脆弱，因為營收仰賴耗油量大的皮卡車。在美國以外地區，豐田汽車、現代汽車、江淮汽車等中國大陸車廠也可能受到中東銷量下滑打擊。

零售業將遭受雙重打擊，油價上漲不僅提高化學纖維等原料、以及分銷貨物成本，也會降低消費者支出。

這場戰爭已干擾晶片製造所需的氦氣生產，帶動氦氣生產商股價上漲，但影響可能有限，因為近年氦氣供應結構性過剩、氦氣來源也更多元，只是能源價格飆升可能提高AI資料中心營運成本，從而抑制晶片需求。

隨石油危機加劇，替代能源需求激增，拉抬風力渦輪機、鋰電池及儲能系統等製造商股價，油價大漲也提高以糖廠供應的乙醇，生產生質能源的誘因，嘉惠糖生產商的股價。

中東煉鋁廠面臨原料進口和金屬出口中斷困境，將縮減全球鋁供應量，國際鋁價近來已走高。

晶片

延伸閱讀

中東戰火癱瘓化肥供應鏈 英媒：中戰略儲備庫派上用場

氦氣飆漲 經部：國內供應穩定

戰火牽動晶片供應鏈！網熱議「缺料反成利多」：半導體只會更漲

（經濟會員內容不上線） 中東烽火下 半導體極限壓力測試

相關新聞

美伊拒和談 油價震不停…分析師示警將擴大為全球供應震撼

中東衝突未見緩解，美國總統川普與伊朗都態度強硬，拒絕和談，川普還威脅將進一步攻擊伊朗石油重鎮哈格島，伊朗則威脅將攻擊美企的中東資產作為回應。隨著荷莫茲海峽持續封閉、全球供應持續流失，國際油市本周仍將迎接動盪的一周。

超級央行周多數按兵不動…Fed預料不會釋出近期降息訊號

全球金融市場本周將迎接「超級央行周」，美歐亞三大洲都有重要經濟體央行宣布利率決策，將首次評估中東戰局兩周來的經濟傷害，可能確認新一波通膨震撼已堪憂到足以使各國央行高度慎重的地步，美國聯準會（Fed）、歐洲五大央行以及日本銀行（央行）預料都將按兵不動，Fed鷹派官員將占上風，不會釋出近期就會降息的訊號。

散戶資金湧入石油 ETF

受到油價大幅震盪的吸引，大量散戶投資人湧入美國與油價掛鉤的指數型基金（ETF）押注油價走勢，也加劇國際油價暴漲暴跌之勢。

美伊衝突導致荷莫茲實質封閉 化學品、食品、汽車衝擊大

美伊衝突導致荷莫茲海峽實質封閉，已擾亂晶片製造、食品、汽車製造、零售、化肥、化學品、替代能源、糖與輪胎及金屬等眾多產業供應鏈，分析師認為，化學品、食品、部分汽車製造商將首當其衝，對晶片製造影響有限，替代能源與糖則可望受惠，鋁和化肥供應趨緊也將推升行情。

肥料斷供恐引爆糧食震撼 今年飢餓人口將增加

隨著中東戰爭引發荷莫茲海峽運輸中斷，衝擊肥料供應，威脅各大洲的糧食生產，這場戰事正接近引發規模比2022年俄烏戰爭更嚴重的全球糧食震撼，今年全球的饑餓人口將增加。

超短期加密幣押注掀熱潮 吸引散戶湧入 每日交易量7,000萬美元

加密貨幣一般投資人目前正熱中於在預測市場平台，針對加密貨幣5-15分鐘後的超短期行情進行押注，成為數位貨幣交易的最新熱潮，也為高頻交易業者帶來全新的套利機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。