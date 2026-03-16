美伊拒和談 油價震不停…分析師示警將擴大為全球供應震撼

中東衝突未見緩解，美國總統川普與伊朗都態度強硬，拒絕和談，川普還威脅將進一步攻擊伊朗石油重鎮哈格島，伊朗則威脅將攻擊美企的中東資產作為回應。隨著荷莫茲海峽持續封閉、全球供應持續流失，國際油市本周仍將迎接動盪的一周。

全球投資人本周仍將惴惴不安，尤其若哈格島遭進一步攻擊，可能促使伊朗加碼攻擊中東能源基礎設施。彭博分析師估算國際油價可能漲至100-120美元區間的上緣，但更大風險是擴大為全球供應震撼。

擁有全球最大單一場址金屬冶煉廠的巴林鋁業15日表示，已啟動關閉三條煉鋁產線，影響年產能160萬噸的約19%，可能推升鋁價。摩根大通分析師預期，到本周末時，原油供應縮減量將逼近每日1,200萬桶，使柴油、航空燃料、液化石油氣及石油腦等油品更加短缺。

川普14日表示，「伊朗想達成協議，但是我不想，因為條件還不夠好」，一項「非常穩固」的協議可能要包含伊朗承諾放棄核子企圖心，美國13日對哈格島的攻擊已「完全摧毀」該島的軍事目標，警告可能會有更多攻擊。

他也說，伊朗的攻擊擴及阿聯、卡達與沙國等中東國家，是整場衝突最令他意外的發展，並駁斥對美國汽油上漲的憂慮。他並說，「希望」中國大陸、法國、日本、南韓及英國等受荷莫茲海峽中斷所影響的國家，派遣船艦進入該地區。

伊朗也態度強硬，外長阿拉奇14日表示，伊朗無意全面開放荷莫茲海峽，將繼續封鎖，若美以攻擊伊朗的能源設施，伊朗將以該地區的美國企業為目標。