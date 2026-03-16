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美伊拒和談 油價震不停…分析師示警將擴大為全球供應震撼

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
隨著荷莫茲海峽持續封閉、全球供應持續流失，國際油市本周仍將迎接動盪的一周。（路透）
隨著荷莫茲海峽持續封閉、全球供應持續流失，國際油市本周仍將迎接動盪的一周。（路透）

中東衝突未見緩解，美國總統川普與伊朗都態度強硬，拒絕和談，川普還威脅將進一步攻擊伊朗石油重鎮哈格島，伊朗則威脅將攻擊美企的中東資產作為回應。隨著荷莫茲海峽持續封閉、全球供應持續流失，國際油市本周仍將迎接動盪的一周。

全球投資人本周仍將惴惴不安，尤其若哈格島遭進一步攻擊，可能促使伊朗加碼攻擊中東能源基礎設施彭博分析師估算國際油價可能漲至100-120美元區間的上緣，但更大風險是擴大為全球供應震撼。

擁有全球最大單一場址金屬冶煉廠的巴林鋁業15日表示，已啟動關閉三條煉鋁產線，影響年產能160萬噸的約19%，可能推升鋁價。摩根大通分析師預期，到本周末時，原油供應縮減量將逼近每日1,200萬桶，使柴油、航空燃料、液化石油氣及石油腦等油品更加短缺。

川普14日表示，「伊朗想達成協議，但是我不想，因為條件還不夠好」，一項「非常穩固」的協議可能要包含伊朗承諾放棄核子企圖心，美國13日對哈格島的攻擊已「完全摧毀」該島的軍事目標，警告可能會有更多攻擊。

他也說，伊朗的攻擊擴及阿聯、卡達與沙國等中東國家，是整場衝突最令他意外的發展，並駁斥對美國汽油上漲的憂慮。他並說，「希望」中國大陸、法國、日本、南韓及英國等受荷莫茲海峽中斷所影響的國家，派遣船艦進入該地區。

伊朗也態度強硬，外長阿拉奇14日表示，伊朗無意全面開放荷莫茲海峽，將繼續封鎖，若美以攻擊伊朗的能源設施，伊朗將以該地區的美國企業為目標。

彭博 基礎設施 國際油價

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