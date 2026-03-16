日韓嚴正關切匯率大貶

日本財務大臣片山皋月與南韓財長具潤哲，對兩國貨幣在中東緊張局勢升溫之際，大幅貶值表達「嚴正關切」，並承諾在政策行動上保持「警戒」與「靈活」，以支持金融穩定。

日韓第十輪雙邊財長對話後，兩人發布聯合聲明表示，將「對匯率過度波動和無序變化採取適當行動」。片山皋月在記者會上說，「日韓金融市場均出現顯著波動，日本將謹記油價飆漲對民生的影響，隨時採取一切可能措施」。

片山發表上述談話之際，正值伊朗戰爭推高美元避險需求，美元兌日圓13日一度升至159.75日圓，創約20個月來新高。

片山表示，日韓均依賴中東原油，兩國財長確認將密切合作以確保能源供應穩定，日本也將自南韓進口部分加工的柴油與汽油。

她說，兩國財長也同意在國際層面合作推動協調釋放石油儲備；此外，雙方也將在國際舞台上相互配合，確保荷莫茲海峽能盡快恢復安全通行。

兩國財長也對半導體與人工智慧（AI）領域，過度依賴中國大陸關鍵礦產表達疑慮，片山表示「日方希望在這方面與美韓展開三方合作」。