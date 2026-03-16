法院文件揭露 鮑爾遭調查 揚言留任理事

最近釋出的法院文件顯示，聯準會（Fed）主席鮑爾的律師1月表示，若司法部繼續對鮑爾進行刑事調查，他在主席任期5月屆滿後，將一反慣例，繼續留任Fed理事，暗示鮑爾5月後是否繼續留在Fed參與決策，取決於司法部的調查結果。

這份檢方揭露的文件顯示，鮑爾的個人律師在1月29日的會議向檢察官皮洛傳達四個要點：總統川普無法在參議院掌握足以批准新主席人事案的票數；鮑爾相信Fed獨立性的要件為他不會被趕走；若司法部繼續調查，鮑爾不會離開Fed理事會；若司法部停止調查，或許會有不同結果。司法部形容，這有如「威脅」檢察官。

若這份文件為正確訊息，意味著鮑爾在交棒Fed主席後，是否會留任Fed理事，將與司法部的調查結果直接相關。鮑爾的主席任期將在5月15日屆滿，但他的理事任期2028年1月才屆滿，且沒有法律能要求他解職。依據傳統，在新任主席宣誓就職後，卸任主席也會卸下理事。

TD Cowen分析師認為，從政府揭露的文件、加上司法部打算對鮑爾證人傳票案上訴，鮑爾在5月15日後繼續留任的可能性提高。