快訊

川普邀派軍艦護航荷莫茲海峽 美「不情願盟友」推三阻四

我防空系統研擬低成本反制武器 專家：「台灣之盾」不能只守不攻

聽新聞
0:00 / 0:00

超短期加密幣押注掀熱潮 吸引散戶湧入 每日交易量7,000萬美元

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
超短期押注成為數位貨幣交易的最新熱潮。（法新社）
超短期押注成為數位貨幣交易的最新熱潮。（法新社）

加密貨幣一般投資人目前正熱中於在預測市場平台，針對加密貨幣5-15分鐘後的超短期行情進行押注，成為數位貨幣交易的最新熱潮，也為高頻交易業者帶來全新的套利機會。

英國金融時報（FT）報導，Polymarket、Kalshi等兩大預測平台提供、押注比特幣等加密貨幣在五分鐘或15分鐘後漲跌的合約，每日都共吸引約7,000萬美元的交易量。

去年底，這兩家平台開始對比特幣、乙太幣、Solana幣、瑞波幣15分鐘後行情漲跌，推出押注合約，Polymarket之後又新增這四種代幣的五分鐘押注，吸引散戶湧入，尋求快速獲利。如今這些合約，已占據這兩大平台逾半數的加密貨幣交易。

加密貨幣造市商Keyrock研究員哈吉安（Amir Hajian）表示，五分鐘與15分鐘比特幣合約的交易量呈現「爆炸性」成長，超短期限的押注合約尤其受到散戶歡迎。

曾任美國證管會（SEC）幕僚長的投資人權益倡議團體Better Markets政策主管費雪（Amanda Fischer）表示：「預測市場平台把投機資產，進一步推向更狂熱的交易狀態。」

這股熱潮也創造出新型態的市場效率低落，吸引老練的交易者進場套利。加密貨幣造市商Keyrock研究員哈吉安（Amir Hajian）表示，在Polymarket 2月開始收費之前，15分鐘市場的延遲套利相當熱絡。

老練交易者能利用預測平台和加密貨幣交易平台之間傳遞價格訊號的極短時間差套利，例如Polymarket與幣安（Binance）之間傳遞價格的時間落差。

平台 加密貨幣

延伸閱讀

規模最大海外股ETF富邦00622將進行分割 4月30日召開書面受益人會議

矛盾浮現…白宮催降息 市場反向押注

規模最大海外股00622將分割 4月30日開書面受益人會議

最大海外股ETF擬將「一拆五」 00662於4月30日召開受益人會議

相關新聞

美伊拒和談 油價震不停…分析師示警將擴大為全球供應震撼

中東衝突未見緩解，美國總統川普與伊朗都態度強硬，拒絕和談，川普還威脅將進一步攻擊伊朗石油重鎮哈格島，伊朗則威脅將攻擊美企的中東資產作為回應。隨著荷莫茲海峽持續封閉、全球供應持續流失，國際油市本周仍將迎接動盪的一周。

超級央行周多數按兵不動…Fed預料不會釋出近期降息訊號

全球金融市場本周將迎接「超級央行周」，美歐亞三大洲都有重要經濟體央行宣布利率決策，將首次評估中東戰局兩周來的經濟傷害，可能確認新一波通膨震撼已堪憂到足以使各國央行高度慎重的地步，美國聯準會（Fed）、歐洲五大央行以及日本銀行（央行）預料都將按兵不動，Fed鷹派官員將占上風，不會釋出近期就會降息的訊號。

散戶資金湧入石油 ETF

受到油價大幅震盪的吸引，大量散戶投資人湧入美國與油價掛鉤的指數型基金（ETF）押注油價走勢，也加劇國際油價暴漲暴跌之勢。

美伊衝突導致荷莫茲實質封閉 化學品、食品、汽車衝擊大

美伊衝突導致荷莫茲海峽實質封閉，已擾亂晶片製造、食品、汽車製造、零售、化肥、化學品、替代能源、糖與輪胎及金屬等眾多產業供應鏈，分析師認為，化學品、食品、部分汽車製造商將首當其衝，對晶片製造影響有限，替代能源與糖則可望受惠，鋁和化肥供應趨緊也將推升行情。

肥料斷供恐引爆糧食震撼 今年飢餓人口將增加

隨著中東戰爭引發荷莫茲海峽運輸中斷，衝擊肥料供應，威脅各大洲的糧食生產，這場戰事正接近引發規模比2022年俄烏戰爭更嚴重的全球糧食震撼，今年全球的饑餓人口將增加。

超短期加密幣押注掀熱潮 吸引散戶湧入 每日交易量7,000萬美元

加密貨幣一般投資人目前正熱中於在預測市場平台，針對加密貨幣5-15分鐘後的超短期行情進行押注，成為數位貨幣交易的最新熱潮，也為高頻交易業者帶來全新的套利機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。