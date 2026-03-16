超短期加密幣押注掀熱潮 吸引散戶湧入 每日交易量7,000萬美元

加密貨幣一般投資人目前正熱中於在預測市場平台，針對加密貨幣5-15分鐘後的超短期行情進行押注，成為數位貨幣交易的最新熱潮，也為高頻交易業者帶來全新的套利機會。

英國金融時報（FT）報導，Polymarket、Kalshi等兩大預測平台提供、押注比特幣等加密貨幣在五分鐘或15分鐘後漲跌的合約，每日都共吸引約7,000萬美元的交易量。

去年底，這兩家平台開始對比特幣、乙太幣、Solana幣、瑞波幣15分鐘後行情漲跌，推出押注合約，Polymarket之後又新增這四種代幣的五分鐘押注，吸引散戶湧入，尋求快速獲利。如今這些合約，已占據這兩大平台逾半數的加密貨幣交易。

加密貨幣造市商Keyrock研究員哈吉安（Amir Hajian）表示，五分鐘與15分鐘比特幣合約的交易量呈現「爆炸性」成長，超短期限的押注合約尤其受到散戶歡迎。

曾任美國證管會（SEC）幕僚長的投資人權益倡議團體Better Markets政策主管費雪（Amanda Fischer）表示：「預測市場平台把投機資產，進一步推向更狂熱的交易狀態。」

這股熱潮也創造出新型態的市場效率低落，吸引老練的交易者進場套利。加密貨幣造市商Keyrock研究員哈吉安（Amir Hajian）表示，在Polymarket 2月開始收費之前，15分鐘市場的延遲套利相當熱絡。

老練交易者能利用預測平台和加密貨幣交易平台之間傳遞價格訊號的極短時間差套利，例如Polymarket與幣安（Binance）之間傳遞價格的時間落差。