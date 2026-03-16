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肥料斷供恐引爆糧食震撼 今年飢餓人口將增加

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
伊朗攻擊鄰國衝擊氮肥生產，恐爆糧食危機。（美聯社）
伊朗攻擊鄰國衝擊氮肥生產，恐爆糧食危機。（美聯社）

隨著中東戰爭引發荷莫茲海峽運輸中斷，衝擊肥料供應，威脅各大洲的糧食生產，這場戰事正接近引發規模比2022年俄烏戰爭更嚴重的全球糧食震撼，今年全球的饑餓人口將增加。

英國金融時報（FT）報導，伊朗攻擊鄰國，已使卡達能源公司（QatarEnergy）停產液化天然氣（LNG），衝擊亞洲國家的天然氣供應，並迫使南亞的肥料生產商減產。

印度已下令肥料廠將天然氣消耗量減至正常水準的七成、巴基斯坦和孟加拉的肥料廠已停止生產。知情人士說，巴基斯坦的肥料生產大廠Agritech Limited已停止尿素生產。

此外，世界上使用最廣泛的氮肥尿素在中東的生產作業，也因伊朗的攻擊而停擺。卡達肥料公司QAFCO上周已關閉年產能560萬公噸的尿素工廠。

中東是全球肥料和能源供應鏈中心，英國商品顧問業者CRU指出，全球約三分之一尿素及45%硫磺（磷肥的關鍵原料）經由荷莫茲海峽運輸，但這條重要水道已實質關閉。自伊朗衝突爆發以來，尿素價格已漲逾40%。

過去兩周原本應有210萬公噸尿素裝船出口，但其中半數的運輸受阻。Kpler公司也指出，目前有超過110萬公噸肥料及肥料原料（包括57萬公噸尿素在內）滯留在波斯灣，有的正在裝船、有的已經裝船。

產業主管警告，氮肥在北半球播種季期間就已開始短缺，稻米等主要糧食的收成將減少。美國肥料研究所（TFI）資深經濟學家奈特表示，如果混亂持續，「情況將遠比2022年更糟」、「衝突持續愈久，局勢就愈嚴峻」。

伊朗 孟加拉

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