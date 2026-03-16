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超級央行周多數按兵不動…Fed預料不會釋出近期降息訊號

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed預料不會釋出近期降息訊號。路透
Fed預料不會釋出近期降息訊號。路透

全球金融市場本周將迎接「超級央行周」，美歐亞三大洲都有重要經濟體央行宣布利率決策，將首次評估中東戰局兩周來的經濟傷害，可能確認新一波通膨震撼已堪憂到足以使各國央行高度慎重的地步，美國聯準會（Fed）、歐洲五大央行以及日本銀行（央行）預料都將按兵不動，Fed鷹派官員將占上風，不會釋出近期就會降息的訊號。

Fed將在美東時間18日下午2時（台灣時間19日凌晨2時）公布利率決策，預料將維持基準利率區間於3.5%-3.75%不變，並且可能坦承中東戰局對經濟與勞動市場的衝擊，調降經濟成長率預測、調高失業率預估，並且上調通膨預估。

理事沃勒與米倫可能會對決策提出異議，但基於通膨復熾的憂慮，這回決策可能由鷹派陣營占上風，不會釋出短期降息的訊號。

彭博資訊經濟學家表示，「對Fed而言，主要是看戰局如何演變。如果迅速終結，失業率預料將小幅上升，核心通膨率將降溫，則今年有降息4碼的空間；若戰爭拖長，使能源價格居高，並推升通膨預期，原先的預期將難以成真」。

在歐洲，歐洲央行（ECB）、英國央行、瑞士央行及瑞典央行都預料將維持基準利率不變，但各自決策展望不同。市場將緊盯ECB決策聲明對通膨風險的描述，以解讀ECB決策前景。投資人已因能源價格飆漲，押注ECB今年至少將升息1碼。市場也預期英國央行7月後升息1碼的機率為60%，預料瑞士央行9月後升息1碼的機率為85%。

日銀19日預料也將按兵不動，但將保證仍會繼續推動利率正常化。

能源價格居高不僅可能傷害日本經濟，還會推升通膨。目前市場充分預期日銀將在7月之前升息1碼，12月再升1碼的機率也高達90%，因此總裁植田和男若透露「鴿派」訊息，可能導致日圓進一步貶值，更加重通膨壓力，並推升日債殖利率。

此外，台灣和印尼央行預估將維持基準利率不變。

澳洲央行2月已率先升息，市場預期17日可能再升1碼。巴西央行則預料將降息1碼，啟動新一輪寬鬆循環，俄羅斯央行預估將降息2碼，繼續支撐成長。

降息 金融市場 央行

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