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畢業五年後收入最低的14個大學科系 紐約聯準銀行揭薪資劣勢

商業周刊／ 撰文者：陳宜伶 編譯
文組、理組、醫組示意圖。圖／AI生成
文組、理組、醫組示意圖。圖／AI生成

摘要

根據紐約聯邦準備銀行調查，人文與教育科系畢業生，在職涯初期薪資中位數較低。

根據紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank of New York）今年2月發布的最新調查，主修人文與教育相關科系的畢業生，在畢業五年左右的職涯初期，收入排行較低。

該調查以2024年美國人口普查數據為基礎，分析22至27歲、全職工作的年輕人薪資情況。

報告指出，神學、表演藝術、社會服務與教育等科系畢業生，早期職涯的年薪中位數均落在45,000美元（約新台幣142萬元）或以下，均低於全美個人收入中位數45,140美元。

以下列出畢業後五年薪資中位數最低的14個大學科系（薪資以美元計）：

1.藥理學：40,000（不包含需博士學位的藥劑師）

2.神學與宗教：41,600

3.社會服務／社工：43,000

4.表演藝術：44,000

5.綜合教育／教育行政：45,000

6.幼兒教育／幼保系：45,000

7.初等教育／國小教育：45,000

8.人文學科：45,000

9.生物學：45,000

10.休閒與觀光管理／餐旅：45,000

11.心理學：45,000

12.人類學：45,000

13.藝術史：45,000

14.純美術（Fine Arts）：45,000

學位門檻的衝擊

這份數據中最引人注目的是藥理學（Pharmacy）。為何專業性極高的藥理學會墊底？關鍵在於學位等級。

該統計僅針對「大學學士」，而年薪13.7萬美元的高薪執業藥劑師，必須具備藥學博士（Pharm.D.）學位及執照。若僅持學士學位，僅能從事技術助理或低門檻職位。

根據美國勞工統計局數據，取得執照的藥劑師年薪中位數其實高達137,480美元，與榜單呈現的職涯初期薪資形成巨大落差。同樣的情況也出現在生物學與心理學，這些專業若無碩博士學歷加持，在產業中往往缺乏競爭優勢。

文科與服務業：穩定但缺乏爆發力的職涯初期

研究指出，教育與社會服務專業的畢業生，多數進入政府公家機關、非營利組織或服務型產業工作。雖然這些公務員職位具備穩定的退休金、公務福利與寒暑假（教育界），但薪資增長速度通常難以跟上私營企業。

經濟政策研究所（EPI）2025年的報告也點出，與其他具有相同學歷與經驗的大學畢業生相比，教師的平均薪資普遍較低。

其次，文科、心理學、人類學與美術等相關科系畢業生，其核心競爭力（如邏輯、美感、批判思考）具有高度普適性，畢業初期缺乏與特定產業技術直接掛鉤的工具。使得這群畢業生在職涯前五年多從事基礎服務或行政職，薪資爆發力相對遲緩。

教育科系：薪資劣勢不限於職涯初期

另一項值得關注的是，教育科系的薪資劣勢並不限於職涯初期。

當研究將樣本拉長至35至45歲時，薪資排名最低的科系仍然高度集中在教育領域。例如幼兒教育、小學教育、特殊教育與中學教育等科系，年薪中位數多落在5萬至6萬美元之間。

以下列出了35至45歲全職工作者收入中位數最低的15個專業，這些專業的收入低於7.5萬美元：

1.幼兒教育（幼教/幼保）：5.2萬美元

2.國小教育：5.5萬美元

3.綜合教育：5.6萬美元

4.特殊教育：5.6萬美元

5.社工服務：6萬美元

6.教育綜合領域（如教育科技）：6萬美元

7.中等教育（國高中教育）：6.2萬美元

8.人類學／考古學：6.5萬美元

9.家政類：6.5萬美元

10.神學與宗教研究：6.6萬美元

11.健康服務管理：6.7萬美元

12.營養學：7萬美元

13.復健治療（物理/職能治療）：7萬美元

14.心理學：7.2萬美元

15.純美術 / 視覺藝術： 7.2萬美元

薪資之外的價值與突破口

薪資並非選擇科系的唯一指標，許多人往往更重視工作意義、社會影響力與生活平衡。

此外，不少人文或社會科學科系，也可能透過進修碩博士、跨領域發展或轉職，進入薪資更高的產業。例如心理學畢業生若進一步取得臨床資格，收入結構也可能大幅改變。

這份研究或許在提醒我們：選擇科系時，不僅要考慮興趣，也需要理解不同產業的薪資結構與長期發展。畢竟，在理想與現實之間找到平衡，才是職涯規劃最關鍵的一課。

資料來源：CNBC、NYFed

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文紐約聯準銀行：畢業五年後收入最低的14個大學科系

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