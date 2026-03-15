吸引投資人套利！ 超短期五分鐘漲跌押注 席捲預測平台加密貨幣市場

在預測市場，超短期的加密貨幣押注在業餘交易者中人氣高漲，為數位代幣交易注入更多狂熱，也為高頻交易業者帶來全新的套利機會。

英國金融時報（FT）報導，根據前兩大預測平台Polymarket、Kalshi，押注比特幣等加密貨幣在五分鐘或15分鐘後漲跌的合約，每日在這兩大平台吸引大約7,000萬美元的交易量。

去年底，這兩家平台開始對比特幣、乙太幣、Solana幣、瑞波幣15分鐘後行情漲跌，推出押注合約，Polymarket之後又新增這四種代幣的5分鐘押注。如今這些合約，已占據這兩大平台逾半數的加密貨幣交易。此種成長創造出新型態的市場效率低落，吸引老練交易人進場套利。

加密貨幣造市商Keyrock研究員哈吉安（Amir Hajian）表示，在Polymarket上月開始收費之前，15分鐘市場中的延遲套利相當猖獗。老練交易人可以利用價格訊號在交易所之間傳遞的極短時間差，例如Polymarket與加密貨幣交易所幣安之間的時間落差。

美國證管會（SEC）前幕僚長、投資人權益倡議團體Better Markets政策主管費雪（Amanda Fischer）表示：「預測市場平台把投機性資產，進一步推向更狂熱的交易狀態。」

散戶投資人正蜂擁進入期限愈來愈短的加密貨幣合約，尋求快速獲利，儘管比特幣價格自去年10月高點已暴跌逾40%。

哈吉安表示，五分鐘與15分鐘比特幣選擇權呈現「爆炸性」成長，「說穿了，這些是純粹的投機（工具）」。他並表示，超短期限選擇權尤其受到散戶歡迎，而高頻交易公司似乎也活躍於這些短期市場。

他說，大型交易公司仍持續鎖定Polymarket與其他交易所之間的「微觀結構低效率」（microstructure inefficiencies），尤其是在5分鐘市場。