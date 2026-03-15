快訊

他懷疑被男大生傳染性病…當街砍殺後「警局呼呼大睡」 南檢聲請羈押

獨／法巴產險喊最快6月底要撤台！金管會證實：已收到申請

夫妻離婚36年 為了女兒再聯絡竟揭驚天祕密：孩子的爸不是他

吸引投資人套利！ 超短期五分鐘漲跌押注 席捲預測平台加密貨幣市場

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
預測市場平台的超短期押注人氣高漲。法新社
預測市場平台的超短期押注人氣高漲。法新社

在預測市場，超短期的加密貨幣押注在業餘交易者中人氣高漲，為數位代幣交易注入更多狂熱，也為高頻交易業者帶來全新的套利機會。

英國金融時報（FT）報導，根據前兩大預測平台Polymarket、Kalshi，押注比特幣等加密貨幣在五分鐘或15分鐘後漲跌的合約，每日在這兩大平台吸引大約7,000萬美元的交易量。

去年底，這兩家平台開始對比特幣、乙太幣、Solana幣、瑞波幣15分鐘後行情漲跌，推出押注合約，Polymarket之後又新增這四種代幣的5分鐘押注。如今這些合約，已占據這兩大平台逾半數的加密貨幣交易。此種成長創造出新型態的市場效率低落，吸引老練交易人進場套利。

加密貨幣造市商Keyrock研究員哈吉安（Amir Hajian）表示，在Polymarket上月開始收費之前，15分鐘市場中的延遲套利相當猖獗。老練交易人可以利用價格訊號在交易所之間傳遞的極短時間差，例如Polymarket與加密貨幣交易所幣安之間的時間落差。

美國證管會（SEC）前幕僚長、投資人權益倡議團體Better Markets政策主管費雪（Amanda Fischer）表示：「預測市場平台把投機性資產，進一步推向更狂熱的交易狀態。」

散戶投資人正蜂擁進入期限愈來愈短的加密貨幣合約，尋求快速獲利，儘管比特幣價格自去年10月高點已暴跌逾40%。

哈吉安表示，五分鐘與15分鐘比特幣選擇權呈現「爆炸性」成長，「說穿了，這些是純粹的投機（工具）」。他並表示，超短期限選擇權尤其受到散戶歡迎，而高頻交易公司似乎也活躍於這些短期市場。

他說，大型交易公司仍持續鎖定Polymarket與其他交易所之間的「微觀結構低效率」（microstructure inefficiencies），尤其是在5分鐘市場。

市場 平台 散戶投資人

延伸閱讀

規模最大海外股ETF富邦00622將進行分割 4月30日召開書面受益人會議

矛盾浮現…白宮催降息 市場反向押注

規模最大海外股00622將分割 4月30日開書面受益人會議

最大海外股ETF擬將「一拆五」 00662於4月30日召開受益人會議

相關新聞

吸引投資人套利！ 超短期五分鐘漲跌押注 席捲預測平台加密貨幣市場

在預測市場，超短期的加密貨幣押注在業餘交易者中人氣高漲，為數位代幣交易注入更多狂熱，也為高頻交易業者帶來全新的套利機會。

AI巨頭們…如何跟他們的孩子描述「未來哪些工作不被取代」？

Anthropic共同創辦人阿莫代（Daniela Amodei）與企業客戶開完會，對方往往在臨走前偷偷問她：「我的孩子大學該念什麼？」這個問題，幾乎困擾著每一位現代父母。

解決晶片供應瓶頸 馬斯克：將在七天後啟動特斯拉大型AI晶圓廠計畫

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克14日發布推文表示，將在七天後啟動建造超大型AI晶圓廠的「Terafab」計畫，以解決晶片供應瓶頸。

川普政府促成TikTok交易 從中獲益100億元

在美國擁有超過2億用戶的短影音平台TikTok交易案有驚人內幕，華爾街日報報導，川普政府將從這樁交易中獲得約100億元費用。這項費用是協議的一部分，這筆費用是額外支付的，與新成立實體營運TikTok在美業務的投資分開計算。

美股黯淡 GTC大會成明燈 市場憂系統性風險 指數連三周下跌

美國股市連續三周下跌，中東衝突拖長，不利能源價格和經濟穩定。隨美國和以色列對伊朗發動的戰爭進入第三周，油價可能繼續上漲並打擊市場信心，輝達（NVIDIA）的GTC大會成了唯一指望。

輝達GTC來了「推論晶片」上秀 市場關注整合Groq技術新產品

輝達年度盛事GTC將於美國時間3月16日登場，由執行長黃仁勳的主題演講揭開序幕。市場關注輝達如何力圖在競爭加劇下維持領先，預計該公司將公布整合Groq技術的新產品，專注於「推論」，將運行模型而非訓練模型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。