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AI巨頭們…如何跟他們的孩子描述「未來哪些工作不被取代」？

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
機器學習、AI工程師示意圖。圖／AI生成
機器學習、AI工程師示意圖。圖／AI生成

摘要

AI時代，孩子大學該念什麼？《華爾街日報》訪談Anthropic、微軟、SAP等五位AI領袖，揭祕為何科技大佬不再叫孩子追逐特定技術，而是回歸培養AI難以模仿的「軟實力」與「後設認知」，打造不被取代的競爭力。

Anthropic共同創辦人阿莫代（Daniela Amodei）與企業客戶開完會，對方往往在臨走前偷偷問她：「我的孩子大學該念什麼？」這個問題，幾乎困擾著每一位現代父母。

《華爾街日報》近日訪問了五位AI領域重量級人物，他們的孩子年齡從六個月到26歲不等，答案雖各有側重，卻有一個共同點：沒有人叫孩子去追逐特定技術，而是回頭培養那些AI難以模仿的能力。

「別把AI當威脅」

Paid.AI共同創辦人梅迪納（Manny Medina）有四個孩子，年齡橫跨4歲到26歲。他押注能源與醫療：大兒子進入核能領域，如今已在相關企業TerraPower任職；19歲的孩子選擇核子醫學，利用核同位素治療癌症。至於年紀還小的孩子，他坦言看不了那麼遠，「我想確定的是，他們不會把AI視為威脅。去想想自己能做出什麼了不起的事。」

思考能力和道德判斷等軟實力

SAP全球人力轉型主管漢克（Caroline Hanke）的15歲兒子想當職業足球員，還試圖說服她：「沒有人想看AI機器人踢球，這條路絕對經得起未來考驗。」漢克笑著轉述，卻也點出真正的擔憂：「現在學的技術，兩年後可能就不管用了。」

因此，她更看重批判性思考、適應力與道德判斷力，甚至質疑溝通技巧未來是否還重要——「因為AI可能很快就能做得比人更好。」若非要選科系，她傾向數學，因為邏輯思考是任何未來職位都需要的。

保持彈性

華頓商學院管理學教授、《與AI共生》作者莫利克（Ethan Mollick）認為通才型職業在AI時代反而更有韌性——「當醫生不只是診斷，AI若能補強你較弱的部分，那是好事。」對於家長急著幫孩子找不會被AI取代的職業，他有些保留：「當大家都不確定的時候，你怎麼能確定自己有答案？」他的建議回到最基本：廣泛學習、深入鑽研、保持彈性，存點錢度過動盪期。

博雅教育與責任感

微軟首席科學家提萬（Jaime Teevan）直接點出一個關鍵轉變：過去與電腦溝通靠按鍵，現在靠的是自然語言、表達意圖與批判性思考。「傳統的博雅教育非常重要，在這個極度動盪的時代尤其如此。」她說。

她也強調「後設認知」的價值——知道自己的思維極限在哪，才能判斷何時該用AI、何時該靠自己。這點與哈佛教育學院認知科學家葛羅澤（Tina Grotzer）的研究呼應：一旦真正了解人類大腦能做到哪些AI辦不到的事，才能做出明智的分工。

提萬的孩子中有人對會計有興趣、有人準備念法學院，她認為這些職業的核心，正是AI永遠無法取代的東西：「對影響人和社會的決策『負責』，這才是根本。」

人與人之間的溫度

Anthropic總裁阿莫代則說：「無法被取代的，是你如何對待別人、與他人溝通的能力、還有你的善良。」她打算引導孩子多社交、理解自己與他人相處的獨特方式。「人類渴望群體相處的慾望，不會消失。」

阿莫代的話，或許會讓哈佛教育學院助理教授Ying Xu認同，她專門研究AI對兒童發展的影響，調查了7,000名高中生，發現近半數坦承自己用AI用過頭了，逾四成曾想收手卻失敗。她給家長的提醒很直接：擔心AI當然沒錯，但別忘了孩子的生活裡還有很多事同樣重要——「家人、朋友、興趣、在大自然中的時間，這些塑造孩子的力量，一點也不亞於任何科技。」

五位站在AI最前線的高管，沒有給出「安全職業清單」。他們的共識更像一種處世哲學：技術日新月異，但同理心、責任感、與人連結的能力，永遠是最難被演算法複製的資產。

資料來源：WSJ、The Harvard Gazette

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

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