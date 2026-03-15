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輝達GTC周末 台灣新創矽谷展演規模再創新高

中央社／ 舊金山14日專電

輝達GTC大會前夕，由台灣新創平台主辦的「展演日」今天在矽谷登場，共上千人參與，包括大量國際人士。台灣加速器StarFab董事長劉晏蓉帶領6家與輝達共同篩選的團隊登台，盼透過活動與國際市場對接。

Taiwan Next Foundation和國發會矽谷新創基地（Startup Island Taiwan Silicon Valley Hub）共同主辦的「新創展演日」，今天在加州矽谷的電腦歷史博物館登場，為輝達（NVIDIA）年度技術大會（GTC）周末期間最受國際矚目的新創活動之一。

今年展演日共12家團隊脫穎而出，聚焦實體AI（Physical AI）和代理AI（Agentic AI）。Taiwan Next Foundation創辦人謝凱婷受訪說，除來自美國的台灣新創團隊外，台灣加速器StarFab遴選6家台灣本土團隊來到美國展演，凸顯台美新創生態系能量。

謝凱婷指出，今年共有上千人報名，包括逾200位創投人士到場，令她驚訝的是，近半數人士來自於國際新創生態系，期盼藉由這個平台認識台灣背景的新創團隊。

矽谷新創基地副總監蘇祐立表示，實體AI領域的新創受到廣大關注、也與矽谷技術發展相吻合；美國企業的投資部門也到現場觀察，對於台灣的硬體技術展現高度興趣。

蘇祐立說，今年的與會人數規模幾乎是去年的2倍之多。

加拿大軟體科技新創公司RocketPlan創辦人托茲曼（Joe Tolzmann）告訴記者，希望尋找與台灣公司合作的機會，將台灣聞名全球的硬體技術整合至其公司的業務中。

今年，台灣加速器StarFab帶領團隊來矽谷參加輝達GTC，當中有6家於現場展演。

StarFab董事長劉晏蓉受訪指出，相信最好的創新來自於大企業和新創團隊的合作，這次的6家團隊為與輝達共同挑選出的新創，聚焦製造、醫療健康、機器人3大領域，這也是台灣產業的優勢，期盼可以協助全球AI新創發揮更大的技術和產品價值。

當中，專注於AI動作捕捉技術研發的跨領域團隊Red Bot Intelligence，共同創辦人石千泓表示，採用輝達Isaac Lab框架來推進公司產品技術，未來將可應用在居家工廠、緊急搜救，甚至是從遠端遙控於月球執行的機器人相關任務。

矽谷

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