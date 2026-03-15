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中東戰火衝擊經濟展望 美國聯準會料維持利率

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

隨著美國以色列對伊朗戰爭持續震撼市場，加上近期經濟數據顯露疲態，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）決策官員將在下週會議維持利率不變。

法新社報導，聯準會將於17日展開為期兩天的會議，並於一天後公布這個全球最大經濟體的基準利率結果。

聯準會去年已連續3次降息，之後在今年1月的會議上維持利率不變。

聯準會肩負雙重使命：一方面將通膨維持在2%的長期目標附近，另一方面確保實現充分就業。

中東戰爭造成全球油價飆漲，可能推升整體通膨並抑制經濟成長，分析師指出，決策官員目前不太可能採取任何行動。

策略諮詢公司安永-帕特農（EY-Parthenon）首席經濟學家達科（Gregory Daco）告訴法新社：「這對聯準會來說無疑是一個難題，因為供應衝擊極難應對，它們既會推升通膨，又會抑制產出。」

對美國總統川普而言，負擔能力是核心政治議題。儘管消費者仍抱怨民生必需品價格高昂，川普卻宣稱物價已在降溫。

川普在要求調降利率的同時，多次發言侮辱聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。此外，司法部更以調查聯準會翻修工程預算超支為由，威脅要對鮑爾提起刑事起訴。

川普 以色列 美國

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