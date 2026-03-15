美股黯淡 GTC大會成明燈 市場憂系統性風險 指數連三周下跌

美國股市連續三周下跌，中東衝突拖長，不利能源價格和經濟穩定。隨美國和以色列對伊朗發動的戰爭進入第三周，油價可能繼續上漲並打擊市場信心，輝達（NVIDIA）的GTC大會成了唯一指望。

美股三大指數周線跌幅都超過1.2%。標普500指數13日下跌0.6%；道瓊工業指數下跌119點，跌幅 0.3%；科技股為主的那斯達克綜合指數下跌0.9%。

費城半導體指數13日小漲0.1%，台積電ADR反彈0.5%，一周下來，費半漲1.8%，台積電ADR跌0.2%。

美股13日早盤一度走高，因聯準會（Fed）青睞的個人消費支出（PCE）物價1月略為降溫，但樂觀情緒隨即被潑了冷水。美國第4季國內生產毛額（GDP）遭下修，季增年率僅0.7%，只有初估值1.4%的一半，其中民生消費幾無成長。這兩份經濟報告的數據皆在美伊衝突之前，可見在油價飆漲之前，經濟成長動能便已鬆動。

國際油價收在每桶100美元以上。全球油價基準布蘭特原油本周大漲11%，收在103.14美元；美國的西德州中級原油則上漲8.6%，收在98.71美元。

石油市場史上最嚴重的供應中斷，目前仍無平息跡象，美國總統川普和伊朗新領導人近日的談話都顯示，這場衝突短時間內不會停火。此外，美國也正從印太調派約2,500名陸戰隊員和三艘軍艦增援中東，加入現駐中東的5萬名美軍。

IFM Investors基金經理人韋爾登（Ryan Weldon）說：「中東衝突短期內不會輕易解決，即使2026年上半年油價回落到每桶70或80美元，仍會持續對經濟造成衝擊。」

而且，多家私募信貸公司已暫停贖回，並調降部分基金放款的價值，使市場憂心可能爆發系統性信用風險。

輝達訂於16日起四天舉行的GTC大會，成了市場指望。多位華爾街分析師已搶先重申對看好輝達的立場。Redburn分析師米蘭德給予輝達「買進」評等。他認為，除非油價衝上每桶150美元「讓全場窒息」，輝達將是投資人的關注焦點。