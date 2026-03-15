小摩看升美元 一年來首見

隨著中東戰事引發能源成本上漲，並對全球成長展望構成威脅，摩根大通（小摩）外匯策略師一年來首次看升美元。

小摩策略師團隊14日在報告中指出，「時間如今是總體展望的敵人。能源價格愈長時間維持在高位，對市場的拖累就會愈深入和持續」，「當債市和股市都面臨壓力時，美元便脫穎而出成為所有資產類別中最頂尖的防禦策略」。

美元指數13日收漲0.6%至100.36，上周上漲1.4%，連漲第二周，3月來則共漲2.8%，凸顯出投資人的目光已隨著戰事開打而轉向美元。除了小摩轉向看好美元外，道富銀行也表示，機構投資人的資金流入已達到近兩年來最強。商品期貨交易委員會（CFTC）數據也顯示，在截至10日為止的一周內，投機交易員一口氣減少了近三分之二對美元看空的押注。

Pioneer投資公司策略師烏帕迪亞雅表示，「對中東以外地區的一點一滴負面地緣政治發展，正提振美元做為避險貨幣的吸引力。鑒於這場衝突並無落幕跡象，很難不看到這個情況短期內持續下去」。

另一方面，日本和南韓財政首長14日舉行了一場年度會議，並在會後聲明共同表達了對其貨幣因為伊朗戰事而暴貶的擔憂，並表示已準備好因應匯市的過度波動。