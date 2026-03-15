聽新聞
0:00 / 0:00

路透：Meta重押AI 可能裁員20% 公司回應純屬推測性報導

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
路透報導，Meta正計劃大規模裁員，可能影響逾20%員工，以抵銷在AI基礎設施的高額投入。（路透）
路透報導，Meta正計劃大規模裁員，可能影響逾20%員工，以抵銷在AI基礎設施的高額投入。（路透）

路透引述知情人士報導，Meta正計劃大規模裁員，可能影響逾20%員工，尋求抵銷在AI基礎設施的高額投入，並為員工在AI輔助下提高效率的模式做準備。ServiceNow執行長孟鼎銘另指出，隨著企業導入AI，初入職場的求職者面臨更嚴峻的就業挑戰，大學畢業生失業率恐飆破30%。

知情人士透露，Meta裁員日期尚未確定，規模也尚未敲定。Meta發言人史東（Andy Stone）回應時說：「這是針對理論性做法的推測性報導。」

如果Meta最終拍板裁減20%人力，將是Meta自2022年底到2023年初「效率年」進行整頓以來、規模最大的裁員行動。根據最新文件，截至去年12月31日，Meta員工總數約有7.9萬人。

Meta曾於2022年11月解雇1.1萬名員工，相當於當時人力的13%。約四個月後，Meta又宣布裁減1萬個職位。

過去一年，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）積極推動Meta在生成式人工智慧（generative AI）領域展現更強競爭力。為了延攬頂尖AI研究人員加入新的超級智慧團隊，Meta開出優渥的薪資方案，部分合約四年價值數億美元。

Meta表示，計劃在2028年前投資6,000億美元建造資料中心。本週稍早，Meta還收購為AI代理人打造的社群網路平台Moltbook。路透社稍早報導，Meta也斥資至少20億美元買下中國AI新創公司Manus。

祖克柏先前曾暗示，這些投資帶來效率提升，他今年1月指出，他現在開始看到「以前需要動用龐大團隊的專案，現在只需一名極具天分的人就能完成」。

孟鼎銘在CNBC節目「Squawk on the Street」上表示，「大學畢業生的失業率，未來幾年很可能達到30多個百分點的中段（mid-30s）」。他認為，「許多工作將由AI代理完成，因此年輕人在企業環境中將更難讓自己脫穎而出」。

紐約聯準銀行的數據顯示，截至2025年底，美國新進大學畢業生的失業率約為5.7%。同時，就業不足率達到42.5%，為2020年以來最高。

祖克柏 路透 失業率

延伸閱讀

不熟則考績、飯碗難保 AI能力已成美科技業標配

AI裁員…職缺雖創高 其實早被AI取代

相關新聞

美股黯淡 GTC大會成明燈 市場憂系統性風險 指數連三周下跌

美國股市連續三周下跌，中東衝突拖長，不利能源價格和經濟穩定。隨美國和以色列對伊朗發動的戰爭進入第三周，油價可能繼續上漲並打擊市場信心，輝達（NVIDIA）的GTC大會成了唯一指望。

Fed本周開會 利率估不動 巴克萊預期出手時間延至9月

美國聯準會（Fed）美東時間17-18日召開利率決策會議，市場普遍預期決策官員將再次維持利率不變，本次關注重點在於官員們如何看待伊朗戰爭導致的油價飆漲對通膨的影響、未來利率路徑。

輝達GTC來了「推論晶片」上秀 市場關注整合Groq技術新產品

輝達年度盛事GTC將於美國時間3月16日登場，由執行長黃仁勳的主題演講揭開序幕。市場關注輝達如何力圖在競爭加劇下維持領先，預計該公司將公布整合Groq技術的新產品，專注於「推論」，將運行模型而非訓練模型。

CCL新材料 三家搶大餅

天風國際證券分析師郭明錤表示，輝達（NVIDIA）和中國大陸滬電股份已開始測試次世代銅箔基板（CCL）材料M10，將帶動未來人工智慧（AI）伺服器印刷電路板（PCB）材料新一輪升級周期。相較於M9僅台光電通過認證，郭明錤揭露目前M10測試共三家CCL供應商，除了台光電，還新增一家大陸廠與一家台廠。

鋪路川習會 美撤回AI晶片出口管控草案

美國總統川普預計月底出發訪問北京，不過，美國商務部13日撤回了一項擬對人工智慧（AI）晶片出口實施許可管控的法規草案。

路透：Meta重押AI 可能裁員20% 公司回應純屬推測性報導

路透引述知情人士報導，Meta正計劃大規模裁員，可能影響逾20%員工，尋求抵銷在AI基礎設施的高額投入，並為員工在AI輔助下提高效率的模式做準備。ServiceNow執行長孟鼎銘另指出，隨著企業導入AI，初入職場的求職者面臨更嚴峻的就業挑戰，大學畢業生失業率恐飆破30%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。