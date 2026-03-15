路透：Meta重押AI 可能裁員20% 公司回應純屬推測性報導

路透引述知情人士報導，Meta正計劃大規模裁員，可能影響逾20%員工，尋求抵銷在AI基礎設施的高額投入，並為員工在AI輔助下提高效率的模式做準備。ServiceNow執行長孟鼎銘另指出，隨著企業導入AI，初入職場的求職者面臨更嚴峻的就業挑戰，大學畢業生失業率恐飆破30%。

知情人士透露，Meta裁員日期尚未確定，規模也尚未敲定。Meta發言人史東（Andy Stone）回應時說：「這是針對理論性做法的推測性報導。」

如果Meta最終拍板裁減20%人力，將是Meta自2022年底到2023年初「效率年」進行整頓以來、規模最大的裁員行動。根據最新文件，截至去年12月31日，Meta員工總數約有7.9萬人。

Meta曾於2022年11月解雇1.1萬名員工，相當於當時人力的13%。約四個月後，Meta又宣布裁減1萬個職位。

過去一年，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）積極推動Meta在生成式人工智慧（generative AI）領域展現更強競爭力。為了延攬頂尖AI研究人員加入新的超級智慧團隊，Meta開出優渥的薪資方案，部分合約四年價值數億美元。

Meta表示，計劃在2028年前投資6,000億美元建造資料中心。本週稍早，Meta還收購為AI代理人打造的社群網路平台Moltbook。路透社稍早報導，Meta也斥資至少20億美元買下中國AI新創公司Manus。

祖克柏先前曾暗示，這些投資帶來效率提升，他今年1月指出，他現在開始看到「以前需要動用龐大團隊的專案，現在只需一名極具天分的人就能完成」。

孟鼎銘在CNBC節目「Squawk on the Street」上表示，「大學畢業生的失業率，未來幾年很可能達到30多個百分點的中段（mid-30s）」。他認為，「許多工作將由AI代理完成，因此年輕人在企業環境中將更難讓自己脫穎而出」。

紐約聯準銀行的數據顯示，截至2025年底，美國新進大學畢業生的失業率約為5.7%。同時，就業不足率達到42.5%，為2020年以來最高。