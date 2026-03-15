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Fed本周開會 利率估不動 巴克萊預期出手時間延至9月

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）。路透
美國聯準會（Fed）。路透

美國聯準會（Fed）美東時間17-18日召開利率決策會議，市場普遍預期決策官員將再次維持利率不變，本次關注重點在於官員們如何看待伊朗戰爭導致的油價飆漲對通膨的影響、未來利率路徑。

彭博經濟學家預期，Fed利率決策小組聯邦公開市場委員會（FOMC）將暗示，未來按兵不動的時間會延長、坦承伊朗戰事帶來風險，同時在利率政策路徑上加入「雙向風險」的措辭。「雙向風險」指的是，通膨可能上行、就業則面臨下行的風險。

芝商所的FedWatch工具顯示，市場目前預期Fed將利率維持在3.50%至3.75%的機率，超過99%。若結果符合市場預期，這將是FOMC連續第二次維持利率不變。

巴克萊銀行則把Fed今年首次降息的預期時間，從6月延到9月，理由是中東衝突加劇通膨風險。

聯準會18日除了宣布利率決策，也會同時公布季度「經濟預測摘要」（SEP），揭示決策官員對通膨、經濟成長、失業率，以及未來利率變動的最新看法。

彭博經濟學家認為，受伊朗戰爭影響，決策官員將大幅上修今年的個人消費支出（PCE）通膨預測，微幅下調對經濟活動的預期。不過，利率路徑的中位數應該仍會預期今年有一次的25個基點（1碼）降息。

德意志銀行（Deutsche Bank）首席經濟學家盧澤蒂領導的團隊則是指出，聯準會在SEP裡可能會承認戰爭至少在短期內將推升通膨，而上修對今年整體和核心PCE通膨預期，其他可能不會出現太大變化。

對於今年的降息時間點，市場上個月預期是會在6月，現在認為最有可能是10月才會看到首次降息。主要是投資人擔心，中東衝突可能同時推升通膨又拖累就業市場，這對聯準會需要維持物價穩定與充分就業的雙重使命形成挑戰。

然而，經濟學家表示，由於戰事持續的時間與對能源價格的影響具有高度不確定性，Fed決策官員不會僅因這場軍事衝突，就快速採取行動。不過，川普對聯準會的施壓一直沒停過。他12日再度在Truth Social發文，再度點名聯準會主席鮑爾立即降息，質問：「聯準會主席『慢半拍』鮑爾今天在哪裡？」至於司法部因Fed大樓翻新對鮑爾發出的傳票，13日被法院封殺，理由是證據薄弱。

通膨 彭博 伊朗戰爭

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