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鋪路川習會 美撤回AI晶片出口管控草案

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

美國總統川普預計月底出發訪問北京，不過，美國商務部13日撤回了一項擬對人工智慧（AI）晶片出口實施許可管控的法規草案。

根據外媒報導，川普政府這份法規草案，考慮要求外國企業在購買輝達（NVIDIA）與超微（AMD）高階AI晶片時須取得美國政府批准，部分情況甚至需承諾投資美國本土的AI基礎設施。

根據路透近期看到的內容，川普政府最新草案考慮將「外國對美國資料中心的投資」或「安全保證」，列為獲得20萬顆以上晶片出口許可的條件。

官方未說明撤回原因，僅表示相關討論仍屬初步階段，但前政府官員分析，這反映了川普政府內部對於「如何在全球AI霸權與國家安全之間取得平衡」存在很大分歧。

有分析認為，美國撤回AI晶片出口許可草案，短期內將緩解全球半導體產業鏈的合規壓力，尤其對依賴輝達、超微等美系AI晶片的跨境企業而言，出口管制的不確定性暫時降低。但從中長期看，美國的政策走向仍不明朗，可能帶來新的戰略博弈與市場波動。

拜登政府於2025年1月推出人工智慧擴散框架，透過三級許可制度控制先進AI晶片和模型權重的全球流動 。但川普政府上台後批評該框架「扼殺創新」「給企業帶來繁重監管負擔」，並於2025年5月宣布廢除。

本次被撤回的草案，正是川普政府廢除拜登時代監管框架後，為填補政策空白而推進的替代方案。草案的撤回表明，川普政府新的全球晶片出口管制體系尚在形成過程中，最終框架仍有待明確。

彭博先前報導，該草案存在大幅修改或被完全擱置的可能。川普政府先前已明確表態與前任政府的監管路徑劃清界限。美國商務部上周表示，不會回歸拜登政府的「人工智慧擴散框架」，該框架程序繁瑣、許可權越界且後果嚴重。

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