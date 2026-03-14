油價飆升！法國人跨境加油 漁業運輸業成本壓力大

中東情勢緊張影響荷莫茲海峽航運，全球能源供應受衝擊。法國油價迅速飆升，促使民眾跨境前往安道爾與西班牙加油，漁業與運輸業也面臨沉重燃料成本壓力。

美國與以色列上月底聯手攻擊伊朗，伊朗隨後反擊，作為石油和天然氣關鍵運輸水道的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）交通停擺，引發能源危機。在法國，部分加油站油價飆破每公升2歐元（約新台幣73.4元）。

法國新聞台（franceinfo）報導，油價上漲促使許多法國南部居民前往位於法國與西班牙之間的安道爾加油，當地每公升油價比法國便宜約0.6歐元。有些駕駛人除了加滿油，還會帶著一個20公升的備用油桶來裝。

一名駕駛人說：「我們一個月從土魯斯（Toulouse）來一次，把油加滿…不只加油，還買菸和酒。（來一趟）加油很值得，土魯斯油價是2.1歐元，這裡是1.39歐元，我可以省35歐元。」

報導指出，安道爾油價向來較法國便宜，增值稅率也較低，且安道爾當局採取分段調漲措施，而不是一次轉嫁到消費者身上。

ICI電台也注意到許多掛著法國車牌的汽車前往西班牙的弗米加爾（Formigal）加油。來自法國南部露德（Lourdes）的佛朗西斯（Francis）認為，法國和西班牙的價差值得讓他跑這一趟，因為「我們的購買力就像雪，太陽曬一下就沒了」。

加油站業者龔薩雷茲（Guy Gonzalez）說，西班牙的油價近日也漲了約20%，但差價仍足夠吸引法國駕駛人，「現在我有一半的客人是法國人」。

法國零售商集團E.Leclerc總裁李克勒（Michel-Édouard Leclerc）本週稍早說，集團旗下連鎖加油站的油價近日會調降約0.3歐元；但法國新聞台報導，雖然E.Leclerc旗下加油站的價格低於全國平均，但截至昨天並未看到李克勒承諾的降幅。李克勒則說，油價取決於市場波動。

油價上漲嚴重衝擊漁業和交通運輸業。費加洛報（Le Figaro）報導，法國政府昨天召集漁業代表、燃料供應商和銀行，針對油價上漲研議解決辦法。漁業部長夏波（Catherine Chabaud）說，中東局勢促使油價上漲的幅度，通常導致燃料成本占漁民營收的一半左右。

夏波提出3項優先要務，包括限制油價漲幅、延後償還銀行貸款的未還款項，並建立中期保險制度；長期來說，還須翻新老舊船隊，以降低對化石能源的依賴。

此外，法國全國公路運輸聯盟（FNTR）調查結果顯示，運輸業者的儲油進價在短短數天內漲了30%，這樣的漲幅可能使得每輛卡車一個月的花費暴增1000歐元。