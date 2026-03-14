快訊

島上軍事目標被摧毀 伊朗哈格島承擔9成原油出口、大陸重要能源供應地

柯文哲西螺拜媽祖大秀電子腳鐐 自嘲「欽差要犯」：進去就當休息

持續維持國內物價穩定 中油宣布：下周國內汽柴油全數凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

郭明錤曝Nvidia開始測試次世代CCL材料M10 台光電非唯一供應商

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
圖為輝達加州總部。歐新社
圖為輝達加州總部。歐新社

天風國際證券分析師郭明錤表示，輝達（Nvidia）和中國大陸滬電股份公司已開始測試次世代銅箔基板（CCL）材料M10，將帶動未來人工智慧（AI）伺服器印刷電路板（PCB）材料新一輪升級周期。相較於M9僅台光電通過認證，郭明錤揭露目前M10測試共三家CCL供應商，除了台光電，還新增一家中國大陸廠與一家台廠。

郭明錤指出，這項測試計畫意味滬電股份在輝達次世代機櫃Kyber，以及新平台Rubin Ultra／Feynman的PCB開發上取得領先優勢，這項優勢有助於該公司未來營運動能成長，本季已開始送樣與打樣，預計第2季將取得初步測試結果。

郭明錤表示，如果測試順利，M10 CCL與PCB預計2027年下半年將開始量產。從量產性與商業化考量，M10目前使用的石英布（Quartz Cloth），未來可能改為第二代低介電玻纖布（Low Dk-2）。

滬電股份也是輝達用於AI推理的超低延遲LPU／LPX機櫃52層PCB主要供應商，預計今年第4季至明年第1季量產。郭明錤表示，在同時具備高層數PCB製造能力與先進材料開發能力的優勢加持下，滬電股份可望受益於輝達未來AI伺服器架構升級。

郭明錤 輝達 NVIDIA 印刷電路板 台光電

延伸閱讀

三集瑞2025年 EPS 8.29元 發5元

外資三巨頭齊步按讚台光電 為何目標價竟衝破3,000元？

三集瑞財報／2025每股賺8.29元 擬配發現金股利5元

PCB 族群點火 臻鼎法說後亮燈漲停、景碩攻頂 華通同步走強

相關新聞

郭明錤曝Nvidia開始測試次世代CCL材料M10 台光電非唯一供應商

天風國際證券分析師郭明錤表示，輝達（Nvidia）和中國大陸滬電股份公司已開始測試次世代銅箔基板（CCL）材料M10，將帶動未來人工智慧（AI）伺服器印刷電路板（PCB）材料新一輪升級周期。相較於M9僅台光電通過認證，郭明錤揭露目前M10測試共三家CCL供應商，除了台光電，還新增一家中國大陸廠與一家台廠。

路透：AI成本攀升 Meta計劃大規模裁員

3名知情人士告訴路透社，Meta正計劃大規模裁員，可能影響超過20%的員工。Meta尋求抵銷在AI基礎設施方面的高額投入...

打破單一GPU打天下策略 輝達GTC大會傳將發表推論專用LPU搭配SRAM

英國金融時報引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）預料在下周舉行的GTC開發者大會上，推出一款專攻「推論」的晶片，目的在提升 AI回應速度，打破長期以來以同一款處理器來應付所有任務的策略。

油價破百！美加緊對伊攻勢並增兵 輝達GTC大會成了美股唯一救贖

美國股市連續三周下跌，中東衝突拖長，投資人評估不利能源價格和經濟穩定。隨美國和以色列對伊朗發動的戰爭進入第三周，油價可能繼續上漲並打擊市場信心，輝達（NVIDIA）的GTC大會成了唯一指望。

馬斯克百萬顆衛星計畫 學者憂變致命太空垃圾

科技富豪馬斯克旗下的太空科技公司SpaceX日前向美國政府申請許可，計畫發射100萬顆衛星，在地球軌道建立以太陽能供電的資料中心，其他科技巨頭也有類似想法。然而，擠滿衛星與太空垃圾的地球軌道能否再容納百萬顆衛星，引發質疑，另一個不利因素是造成氣候變遷的溫室氣體排放，這類氣體正在影響高層大氣，可能大幅增加太空軌道擁擠程度，讓馬斯克的雄心受挫。

美能源業股價意外平靜 專家：投資人預期油價漲勢很快消退

在伊朗戰爭導致原油和天然氣等燃料價格飆漲之際，全球各國上演一場能源爭奪戰，但美國能源公司的股價幾乎紋風不動，專家認為，這或許代表投資人預期油價漲勢很快就會消退。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。