打破單一GPU打天下策略 輝達GTC大會傳將發表推論專用LPU搭配SRAM

英國金融時報引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）預料在下周舉行的GTC開發者大會上，推出一款專攻「推論」的晶片，目的在提升 AI回應速度，打破長期以來以同一款處理器來應付所有任務的策略。

這是輝達自去年12月以200 億美元拉攏Groq之後的頭一款新產品。Groq 是一家開發「語言處理單元」（LPU）的新創公司，其技術專為高速回應複雜的 AI 查詢而設計。

這交易完成三個月後，輝達預料推出一款基於 Groq 技術的 LPU，和即將問世的新一代旗艦級「Vera Rubin」圖形處理器協同運作。這一系列產品目的在擺脫對手追趕，並應付新型態的AI應用之需。

輝達執行長黃仁勳曾主張，單一系統即可既用於訓練新的 AI 模型，又執行隨後開發的聊天機器人和程式開發工具。各大科技巨人已投入數千億美元部署這些系統，但他們同時也正投資研發自家專用的 AI 晶片。

不過，隨著「代理型」程式碼系統等 AI 工具的複雜度日益提升，黃仁勳被迫放棄單一 GPU 即可應付所有工作的一貫主張。

輝達和Groq 的交易涵蓋授權合作，以及對核心人才的延攬，其中包括 Groq 創辦人、原Google晶片主管羅斯（Jonathan Ross）。Groq 原本和三星（Samsung）合作生產產品，先前曾宣傳自己的LPU在執行推論任務時，比輝達的GPU更快且更有效率。

輝達旗艦級的 Blackwell和Rubin 系統，均仰賴高頻寬記憶體（HBM）來處理 AI 模型運作時龐大的數據負載。

但HBM 不僅價格昂貴，供應也日益吃緊。SK 海力士和美光（Micron）等記憶體供應商難以跟上 AI 需求。

金融時報引述知情人士報導，Groq架構的晶片採用 SRAM（靜態隨機存取記憶體），而非 HBM 所使用的DRAM。SRAM 取得較為容易，且更適合用來提升AI「推理」任務的速度。

美銀分析師預測，到 2030 年 AI 資料中心市場規模達到 1.2 兆美元時，推論將佔支出的 75%，去年這比率約 50%。

分析師本周提出報告中指出，輝達GTC可能會揭曉「更廣泛的 AI 產品組合」，其中包括來自 Groq 的 SRAM 架構晶片。

輝達競爭對手 FuriosaAI 執行長白俊（June Paik）表示，提供能更快速且容易部署的推論晶片，還有另一個好處。他指出：「很多企業希望利用現有的資料中心進行推論，但目前絕大多數的資料中心……都無法支援最新的液冷GPU。」

Creative Strategies 科技分析師巴傑林（Ben Bajarin）則說：「資料中心的未來，將不再是一個規格打天下的世界。」