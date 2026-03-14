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路透：AI成本攀升 Meta計劃大規模裁員

中央社／ 紐約/舊金山13日綜合外電報導
Meta傳計劃大規模裁員，可能影響超過20%的員工。 路透
Meta傳計劃大規模裁員，可能影響超過20%的員工。 路透

3名知情人士告訴路透社，Meta正計劃大規模裁員，可能影響超過20%的員工。Meta尋求抵銷在AI基礎設施方面的高額投入，同時為員工在AI輔助下提高效率的模式做準備。

知情人士說，裁員日期尚未確定，規模也尚未敲定。其中兩名消息人士透露，Meta高層最近已向其他高階領導層透露裁員計畫，並通知他們開始規劃如何縮減人力。由於未獲授權討論裁員計畫，消息人士要求匿名。

Meta發言人史東（Andy Stone）回應裁員計畫的問題時說：「這是針對理論性做法的推測性報導。」

如果Meta最終確定裁減20%人力，這將是Meta自2022年底到2023年初「效率年」進行重組以來，規模最大的裁員潮。根據最新文件，截至去年12月31日，Meta員工總數約有7萬9000人。

Meta曾於2022年11月解雇1萬1000名員工，相當於當時人力的13%。約4個月後，Meta又宣布裁減1萬個職位。

過去一年，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）積極推動Meta在生成式人工智慧（generative AI）領域展現更強競爭力。為了延攬頂尖AI研究人員加入新的超級智慧團隊，Meta開出優渥的薪資方案，部分合約4年價值數億美元。

Meta表示，計劃在2028年前投資6000億美元建造資料中心。本週稍早，Meta還收購為AI代理人打造的社群網路平台Moltbook。路透社稍早報導，Meta也斥資至少20億美元買下中國AI新創公司Manus。

祖克柏先前曾暗示，這些投資帶來效率提升，他今年1月指出，他現在開始看到「以前需要動用龐大團隊的專案，現在只需一名極具天分的人就能完成」。

Meta 路透 祖克柏 基礎設施 裁員

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