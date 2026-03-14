油價破百！美加緊對伊攻勢並增兵 輝達GTC大會成了美股唯一救贖

美國股市連續三周下跌，中東衝突拖長，投資人評估不利能源價格和經濟穩定。隨美國和以色列對伊朗發動的戰爭進入第三周，油價可能繼續上漲並打擊市場信心，輝達（NVIDIA）的GTC大會成了唯一指望。

美股三大指數周線跌幅都超過 1.2%。標普 500 指數周五下跌 0.6%；道瓊工業指數下跌 119 點，跌幅 0.3%；科技股為主的那斯達克綜合指數下跌 0.9%。

費城半導體指數周五小漲0.1%，台積電ADR反彈0.5%，一周下來，費半上漲1.8%，台積電ADR小跌0.2%。

美股早盤一度走高，因聯準會（Fed）青睞的個人消費支出（PCE）物價1月略為降溫，但樂觀情緒隨即被澆了冷水。美國第4季國內生產毛額（GDP）修正後對上季年率僅0.7%，只有初報值1.4%的一半，其中民生消費幾無成長。

這兩份經濟報告的數據皆在美伊衝突之前，可見在油價飆漲之前，經濟成長動能便已鬆動。

國際油價收在每桶 100 美元以上，周一油一度逼近 120 美元。全球油價基準布蘭特原油本周大漲 11%，收在 103.14 美元；美國基準指標西德州原油則上漲 8.6%，收在 98.71 美元。

石油市場史上最嚴重的供應中斷目前仍無平息跡象，美國總統川普和伊朗新領導人近日的談話都顯示，這場衝突短時間內不會停火。華爾街日報導，美國國防部派遣一支暫駐日本2,500人的海軍陸戰隊，正經由台灣海峽駛向中東。

IFM Investors 基金經理人韋爾登（Ryan Weldon）說：「中東衝突短期內不會輕易解決，即使 2026 年上半年油價回落到每桶70或80美元，仍會持續對經濟造成衝擊。」

雪上加霜的是，多家私募信用公司已暫停贖回，並調降部分基金放款的價值，市場憂心可能爆發系統性信用風險。

美國銀行（Bank of America）策略師哈奈特（Michael Hartnett）報告指出，資金日益吃緊，加上油價飆漲，正呈現和2008 年全球金融海嘯前雷同的市場環境，當年油價從70美元翻倍至140美元，而次貸危機導致貝爾斯登（Bear Stearns）倒閉。

輝達訂於16日（周一）起四天舉行的GTC大會成了市場指望。多位華爾街分析師已搶先重申對看好輝達的立場。

Redburn分析師舒爾茲-米蘭德（Timm Schulze-Melander）給予輝達「買進」評等。他認為，除非油價衝上每桶 150 美元「讓全場窒息」，輝達將是投資人的關注焦點。

他在報告中寫道：「輝達正積極布局以主導 AI 推論市場。OpenClaw 和輝達的 NemoClaw象徵跨入消費級代理型 AI的第一大步。我們預料輝達在GTC揭露更多主導AI推論的策略。」

Fed台北時間下周四凌晨也將公布貨幣決策並發布經濟預測，投資人已普遍預料Fed會二度維持利率不變，將尋找Fed今年可能降息時點的線索。由於市場憂心會出現停滯性通膨，利率期貨交易目前反映今年只有12 月一次降息，而今年全年不降息的機率為 38%。

Prime Capital Financial 投資長麥格夫（Will McGough）指出，Fed可能會提到地緣政治衝突和通膨的關連，以此強化「視數據而定」的立場。