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中東戰火未歇 美股多數下挫

中央社／ 紐約13日綜合外電報導

中東戰火未歇，原油供應中斷仍不見盡頭，油價今天持續站穩每桶100美元以上，影響所及，美股今天多數下挫。

道瓊工業指數終場下跌119.38點，或0.26%，收在46558.47點。

標準普爾500指數下跌40.43點，或0.61%，收在6632.19點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌206.62點，或0.93%，收在22105.36點。

費城半導體指數上漲3.463點，或0.05%，收在7646.636點。

美股 中東 油價

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