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荷莫茲海峽停運 油國損失151億美元營收
知情人士表示，美國原本預定分「數年」使用的關鍵飛彈，在中東爆發衝突後就大量損耗，而波斯灣產油國也損失151億美元的能源營收。
五角大廈估算，伊朗戰爭開打的頭六天，僅彈藥支出就已經燒掉至少113億美元的納稅人錢，且這個數字還不包含部隊部署至中東的費用、醫療開支，以及戰爭中損失的軍機的替換成本。且專家表示，最終成本勢必攀升。
美國戰略暨國際研究中心（CSIS）的成本分析顯示，戰爭最初的100小時內，美軍每日支出估計為8.914億美元，合計約37億美元，其中約31億美元為彈藥支出。CSIS估計，這段期間用掉168枚遠程戰斧飛彈。戰斧飛彈每枚造價360萬美元，由美國軍火商RTX製造。在此同時，由於開戰後荷莫茲海峽幾乎停運，數百萬桶原油被迫滯留，估計導致波斯灣產油國損失151億美元的能源營收。船舶追蹤機構Kpler依去年均價與運輸量計算，荷莫茲海峽通常每日運送約12億美元原油、成品油與液化天然氣（LNG）。
在受阻的貨運中，原油占比最重，占總價值的約71%。能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）估計，沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林等波灣產油國，石油的遞延收入合計133億美元。
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