大洗牌…美逆差國 越南奪冠、台灣居次

美國最新官方貿易數據顯示，隨著台灣對美國的出口大增，美國今年一月對台灣的貿易逆差再次超越對中國大陸的逆差，為美國第二大貿易逆差國，中國大陸對美出口銳減，貿易逆差規模已退居到第四名。

美國經濟分析局（ＢＥＡ）十二日公布的官方數據指出，美國今年一月貿易逆差最大國家為越南，逆差金額比去年同期擴大百分之五十四點五，至一百九十點一億美元；台灣則以一七三點四億美元的逆差金額緊追在後，年增百分之一二八點三；對美貿易第三大逆差國家為墨西哥，逆差金額為一二七點八億美元，美國對中國大陸的貿易逆差則比去年同期銳減百分之五十六點七至一二五點四億美元，排名第四。

其他美國呈現貿易逆差的國家和地區依序為歐盟、南韓、日本、德國、義大利、馬來西亞和印度。其中，美國只有對南韓和馬來西亞的貿易逆差是擴大，對其他國家都比去年同期縮小。

美國對台灣的貿易逆差，去年第四季就已超越大陸，當時逆差金額為五一二點八億美元，大陸則為四百○一點七億美元。美國對越南逆差則從去年第二季開始超越大陸，但是越南去年第四季還落後台灣，僅四八七點九億美元。

美國今年一月對英國出現貿易順差，金額約七十億美元，對荷蘭、中南美洲、瑞士、香港、沙烏地阿拉伯、新加坡和澳洲，也都呈現貿易順差。

另外，消息人士指出，隨著美國對貿易夥伴展開新一輪的三○一調查，印度將暫緩與美國簽署貿易協議。路透報導，新德里原本預期本月與美國簽署一項臨時協議，之後再達成完整協議。

消息人士表示，這個時間表如今可能延後數個月。不過，美國官員表示，他們仍預期印度會履行相關承諾。一名白宮官員也說，美國仍持續與印度合作，推動達成貿易協議。

印度商工部發言人否認雙邊協商出現停滯，表示「雙方仍持續就一項互利的貿易協議保持接觸」，但未透露正式簽署協議的具體細節。