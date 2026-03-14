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美通膨增溫 降息時程恐延後 元月核心 PCE 指數年增3.1%

經濟日報／ 編譯任中原陳律安／綜合外電
美國今年元月通膨小幅增溫，個人消費支出（PCE）持穩，由於中東戰局持續，導致美國汽柴油價格大漲，將加重通膨壓力，可能使聯準會（Fed）今年首次降息時間延後。（法新社）
美國今年元月通膨小幅增溫，個人消費支出（PCE）持穩，由於中東戰局持續，導致美國汽柴油價格大漲，將加重通膨壓力，可能使聯準會（Fed）今年首次降息時間延後。（法新社）

美國今年元月通膨小幅增溫，個人消費支出（PCE）持穩，由於中東戰局持續，導致美國汽柴油價格大漲，將加重通膨壓力，可能使聯準會（Fed）今年首次降息時間延後，全年降幅也將縮小到1碼。

另外，去年最後一季的經濟成長速度遠不如初估，而通膨升高將壓縮消費，使第2季經濟展望惡化。

美國商務部13日公布，代表通膨率的整體PCE平減指數，今年1月比去年12月上升0.3%，符合預估，但低於12月時的0.4%；比去年同期上升2.8%，低於預估以及12月時的2.9%升幅，主因元月能源價格下跌。

Fed最重視的核心PCE平減指數，比12月上升0.4%，符合預估，也與12月升幅相同；比去年同期上升3.1%，符合預估，但比12月時的3.0%升幅略高。

個人消費支出比元月增加0.4%，高於預估的0.3%，與12月增幅相同；扣除通膨後的實質個人消費支出比12月增加0.1%，與12月時相同，但優於預估的0%。個人所得增加0.4%，低於預估的0.5%，但高於12月時的0.3%增幅。

不僅元月通膨依然黏著，且美國汽油零售價格從2月底美伊開戰至今已大漲逾20%，預測未來幾周將繼續漲。另外柴油價格上漲將推升運輸成本，並加重整個供應鏈的通膨壓力，而肥料漲價也將推升農產品及食品價格，因此未來數月通膨展望相當不利。

能源及食品價格上漲，將將壓縮其他消費支出；加上戰爭導致股市震盪，將使高所得家庭縮減消費支出，從而壓抑整體經濟成長。經濟學者預測美國今年第2季經濟表現將受到戰爭的拖累。

經濟學者認為，通膨展望不利，將使Fed降息的空間縮小，目前市場幾乎認定Fed下周會議將維持利率不變，到9月才會降息，全年的預期降幅也縮小到1碼。

同日商務部經濟分析局公布，去年第4季國內生產毛額（GDP）的修正值，調整後季增年率為0.7%，較初估值的1.4%腰斬，也遠不如市場預期的1.5%，同時也較第3季的4.4%明顯放緩，主要是消費支出、政府支出與出口數據有所調整。此外，進口降幅不如先前估計；由於進口在GDP計算屬於扣減項目，降幅縮小也壓低了GDP數據。

美國總統川普再度公開施壓聯準會降息，但金融市場的押注方向卻完全相反。隨著油價升破每桶100美元、通膨疑慮升溫，債券交易員已大幅下修對聯準會今年降息的預期，形成「白宮急催寬鬆、市場押注偏鷹」的矛盾局面。

川普12日再度在Truth Social發文，點名聯準會主席鮑爾立即降息，「聯準會主席『太遲』鮑爾今天在哪裡？他應該降低利率，現在就降，不要等到下次會議！」

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