矛盾浮現…白宮催降息 市場反向押注

中東戰事推高能源價格之際，美國總統川普再度公開施壓聯準會降息，但金融市場的押注方向卻完全相反。隨著油價升破每桶一百美元、通膨疑慮升溫，債券交易員已大幅下修對聯準會今年降息的預期，形成「白宮急催寬鬆、市場押注偏鷹」的矛盾局面。

美國總統川普周四在社群媒體Truth Social發文，點名聯準會主席鮑爾，要求立即降息。他寫道：「聯準會主席『太遲』鮑爾今天在哪裡？他應該降低利率，現在就降，不要等到下次會議！」

川普施壓之際，白宮正面臨中東戰事推升物價的政治壓力。油價上漲威脅推高生活成本，美國民眾的不滿情緒升溫，恐不利共和黨在十一月期中選舉的選情。

債券市場的反應與川普的期待背道而馳。投資人愈來愈不相信聯準會會降息。與聯準會政策會議掛鉤的利率互換合約顯示，交易員目前只押注今年降息約廿四個基點，低於周三晚間約卅個基點的預期。就在二月廿八日，市場還普遍預期今年至少降息五十個基點。

Natixis投資銀行部門美國利率主管John Briggs指出，布蘭特原油自二○二二年以來首次重新站上每桶一百美元，加劇市場對通膨衝擊的憂慮。他表示，雖然當前經濟環境與二○二二年不盡相同，例如經濟成長前景較弱、就業市場較疲軟、財政刺激力度也較小，但市場對油價推升通膨的「肌肉記憶」仍然強烈。

投資人另也密切關注下周將召開利率會議的美國聯準會（Fed）和歐洲央行，以判斷政策制定者將如何應對能源價格衝擊。

經濟研究公司凱投宏觀經濟學家Stephen Brown在報告中指出，「鑑於聯準會下周將維持聯邦基金利率目標區間在百分之三點五至百分之三點七五，市場焦點集中於政策聲明的任何調整及新的經濟預測。」最鷹派的結果將是聯準會在聲明中移除寬鬆傾向，同時預測中值從今年降息一次轉為維持利率不變。

對於英國央行的動作，高盛經濟學家預測，英國央行下一次降息時間會從四月份延至七月，原因是伊朗戰爭引發油價大漲。

在貨幣市場方面，美元周四（十二日）續漲，接近今年最高。美元兌日圓和歐元均連續第三個交易走強，日圓貶至逼近一六○關卡，歐元走低。市場擔憂能源價格飆升，不利歐洲等依賴能源進口的經濟體，湧向美元避險。

能源價格的快速上漲威脅經濟成長。特別是全球依賴能源進口的經濟體，他們的貨幣兌美元匯率，自美國、以色列對伊朗發動戰爭以來，跌幅都大。例如，韓元、歐元分別下跌百分之三、百分之二，日圓、印度盧比都下跌逾百分之一點五。