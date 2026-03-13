伊朗戰爭拖長會使油價漲上150美元？克魯曼：不止！

伊朗戰爭爆發，刺激油價本周漲破每桶100美元。分析師警告，倘若戰事拖長，油價可能衝上150美元。經濟學者克魯曼認為，可能不止。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，有別於1970年代，美國及其他主要經濟體對石油依賴程度已大幅降低，所以即使油價漲上100美元，也不足以引發重大危機。

他指出，事實上，目前實質（經通膨調整）油價與川普1.0政府的時期相比，並沒有高多少，而當時根本沒人提及能源危機。

然而，從全球石油供應角度觀之，現在的情勢就顯得十分危急。荷莫茲海峽遭伊朗封鎖，阻斷了全世界約20%的石油運輸，就連海峽內的油輪和石油設施也淪為攻擊目標。

克魯曼警告，倘若現況延續，對全球石油供應的衝擊，將遠比1973年石油禁運、1979年伊朗革命、或2022年俄羅斯侵略烏克蘭還要嚴重。

如果荷莫茲海峽再封閉數月之久，會發生什麼情況？這是供需問題。如果供應到全球市場的石油數量沒能升高--照現況看來不會增加，除非伊朗決定讓油輪穿越荷莫茲海峽--油價必須漲得夠高，才足以遏制需求量。

油價必須漲到多高呢？克魯曼認為，必須漲到足以說服汽車駕駛停止開車、卡車停止運貨、航空班機停飛的地步。

換言之，油價必須漲到足以觸發一波全球經濟危機的程度，即使目前世界經濟強得足以抵抗油價上漲衝擊。

若有充分時間調適，全球多的是方法節約用油。例如，在1970年代石油危機爆發後的十年期間，每加侖汽油可行駛的英里數大約倍增，當時油電混合車和電動車還沒問世呢。長期而言，世界經濟即使沒有波斯灣石油，也能照樣運轉，只對全球國內生產毛額（GDP）付出輕微的代價。

但短期觀之，波灣石油持續斷供的經濟衝擊「可能非常醜惡」，嚴重到說服全世界大幅縮減購油量。

許多分析師警告，波灣戰爭萬一拖長，可能導致油價飆到每桶150美元。克魯曼說：「依我之見，此數似乎偏低。」