美伊戰爭可能長期化 資金湧入五大「避風港」

中東衝突屆滿兩周，金融市場正著手因應這場戰事可能打到春季後的可能性，並且在近來傳統避險策略失靈之際，尋找新的安全資產，「錢」進美元、澳幣、陸股等資產，以及鋁、黃豆油等大宗商品。

部分經濟學家認為油價可能再大漲。麥格理預測，若海峽關閉數周，油價可能突破每桶150美元，Wood Mackenzie認為，「每桶200美元並非天方夜譚」，因為若中東生產設施受損，即使戰事結束，恢復供應鏈也不容易。

投資人急尋避險天堂，然近來股債同跌，再讓傳統的「股六債四」避險策略失靈。Gama資產管理公司增持美元現金部位，並以股票期貨避險；Pictet資產管理公司多重資產團隊也提高美元部位，減碼股票，並增持股票和公司債的賣權；景順建議能配置經荷莫茲海峽運輸的一些大宗商品，例如鋁和穀物。

大陸意外成避風港，邏輯是大陸能源供應多元，對荷莫茲海峽石油進口的依賴度較低。