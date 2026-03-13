美國去年第4季GDP大幅下修至0.7% 全年成長率2.1%

美國商務部今天公布去年第4季美國國內生產毛額（GDP）與前1年同期相比的成長率終值，由先前估計的1.4%大幅下修至0.7%。日前爆發的中東戰火眼看又將對經濟帶來更多衝擊。

法新社報導，美國商務部指出，去年最後3個月的美國經濟成長率數據調整，是受到「出口、消費者支出、政府支出及投資額均下修」的影響，不過進口額萎縮幅度未如原先估算嚴重。

最新數據顯示，在美國2月28日攜手以色列對伊朗發動打擊之前，這個世界最大經濟體的成長力道比原先以為更弱。

這場行動已使得產油豐富的中東地區陷入戰爭。衝突爆發以來，能源市場動盪不安，燃料價格飆漲，引發通貨膨脹升溫的疑慮。

至於2025年美國全年經濟成長率數據，則由先前估算的2.2%略微下修至2.1%。