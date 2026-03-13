美國最新貿易數據出爐！台灣貿易逆差再度超越大陸 僅次於這國

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國最新貿易數據顯示，美國1月對台灣的貿易逆差達到173億美元，超過對大陸的125.4億美元。路透
美國最新貿易數據顯示，美國1月對台灣的貿易逆差達到173億美元，超過對大陸的125.4億美元。路透

美國最新官方貿易數據顯示，隨著台灣對美國的出口大增，美國今年1月對台灣的貿易逆差再次超越對中國大陸的逆差，為美國第二大貿易逆差國，中國大陸對美出口銳減，貿易逆差規模排名已退居到第四名。

美國經濟分析局（BEA）12日公布的官方數據指出，美國今年1月貿易逆差最大國家為越南，逆差金額比去年同期擴大54.5%，至190.1億美元；台灣則以173.4億美元的逆差金額緊追在後，比去年同期增長128.3%；對美貿易第三大逆差國家為墨西哥，逆差金額為127.8億美元，美國對中國的貿易逆差則比去年同期銳減56.7%至125.4億美元，排名第四。

其他美國呈現貿易逆差的國家和地區依序為歐盟、南韓、日本、德國、義大利、馬來西亞和印度，其中美國只有對南韓和馬來西亞的貿易逆差是擴大，對其他國家都比去年同期縮小。

美國對台灣的貿易逆差，去年第4季就已超越大陸，當時逆差金額為512.8億美元，大陸則為401.7億美元。美國對越南逆差則從去年第2季開始超越大陸，但越南去年第4季還落後台灣，僅487.9億美元。

美國今年1月對英國出現貿易順差，金額約70億美元，對荷蘭、中南美洲、瑞士、香港、沙烏地阿拉伯、新加坡和澳洲，也都呈現貿易順差。

