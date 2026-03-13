美股早盤／國際油價回落 道瓊漲逾400點、台積電ADR跳漲近2%

美股三大指數13日早盤全面上攻，國際油價回落，投資人正觀望伊朗戰爭最新進展。

道瓊工業指數早盤漲402點或近0.9%、標普500指數漲0.7%、那斯達克綜合指數漲0.6%；費城半導體指數跳漲1.8%、台積電ADR揚升近2%。

西德州中級原油期貨下滑3%至92美元附近。布蘭特原油前市收盤站上100美元，為2022年8月來首見，13日稍早也守穩在100美元之上，但紐約開盤前翻黑，早盤下跌2%至98美元。

美國國防部赫塞斯長在五角大廈的記者會上，淡化荷莫茲海峽遭封鎖的疑慮，「我們已在處理這件事，不必為此擔心」。

摩根士丹利私人財富管理執行董事圖米說，油價高漲等股市關鍵阻礙，已為投資人帶來苦痛。油價攀高、通膨疑慮加劇，已壓低投資人對聯準會（Fed）今年的降息預期。他說，如果荷莫茲海峽關閉延長至兩個月或三個月，將「成為真正的問題」。

市場也衡量Fed偏好的通膨指標。扣除糧食與能源的1月核心個人消費支出（PCE）指數，月增率為0.4%、年增率為3.1%，均符合市場預期。

不過，去年第4季的美國經濟成長率則下修至0.7%，較原估腰斬，也不如市場預期的1.5%。