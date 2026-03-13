美Q4經濟成長率較原估腰斬 下修至0.7%
美國商務部13日公布，2025年第4季的經濟成長率，較初估值大幅滑落。
商務部經濟分析局發布去年第4季國內生產毛額（GDP）的修正值，調整後季增年率為0.7%，較初估值的1.4%腰斬，也遠不如市場預期的1.5%，同時也較第3季的4.4%明顯放緩。
美國2025年全年GDP成長率則為2.1%，較原估下修0.1個百分點，也較2024年的2.8%減速。
經濟分析局表示，這次向下修正的原因，在於對消費支出、政府支出與出口數據進行調整。此外，進口降幅不如先前估計；由於進口在GDP計算屬於扣減項目，降幅縮小也壓低了GDP數據。
