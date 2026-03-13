快訊

船駛出荷莫茲海峽…國際油價走跌 台指期上半場由黑翻紅

台中驚傳情殺！男持刀砍女友倒血泊 傷及要害送醫不治

美Q4經濟成長率較原估腰斬 下修至0.7%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國政府13日公布去年第4季GDP修正值，較原估砍半至0.7%。路透
美國政府13日公布去年第4季GDP修正值，較原估砍半至0.7%。路透

美國商務部13日公布，2025年第4季的經濟成長率，較初估值大幅滑落。

商務部經濟分析局發布去年第4季國內生產毛額（GDP）的修正值，調整後季增年率為0.7%，較初估值的1.4%腰斬，也遠不如市場預期的1.5%，同時也較第3季的4.4%明顯放緩。

美國2025年全年GDP成長率則為2.1%，較原估下修0.1個百分點，也較2024年的2.8%減速。

經濟分析局表示，這次向下修正的原因，在於對消費支出、政府支出與出口數據進行調整。此外，進口降幅不如先前估計；由於進口在GDP計算屬於扣減項目，降幅縮小也壓低了GDP數據。

經濟成長率 美國 GDP

延伸閱讀

美元月貿易逆差縮小25% 上周初領失業金人數微減

經濟日報社論／稅收成長停滯是財政警訊

日本旗艦經濟戰略鎖定17產業 上調去年Q4 GDP至1.3%

相關新聞

局勢降溫？傳印度籍油輪駛出荷莫茲海峽 油價翻黑、美股期指翻紅

彭博資訊報導，印度航運部特別秘書13日表示，印度籍油輪Jag Prakash已經開始從荷莫茲海峽東側駛離。消息傳出，國際油價應聲翻黑，布蘭特和西德州原油期貨一度跌逾1%。

中東戰火延燒 買能源股卻沒賺？背後兩大因素作祟

在伊朗戰爭導致原油價格飆漲之際，能源公司股價幾乎紋風不動，顯示投資人預期油價漲勢很快就會消退。

美1月核心PCE通膨小幅增溫、消費支出熱絡 料Fed維持利率不變

美國今年元月通膨小幅增溫，個人消費支出（PCE）穩健，經濟學者預料聯準會（Fed）下周會議將維持利率不變，而油價大幅上漲可能使今年首次降息的時間延後，全年降幅也可能縮小到1碼。

美國最新貿易數據出爐！台灣貿易逆差再度超越中國 僅次於這個國家

美國最新官方貿易數據顯示，隨著台灣對美國的出口大增，美國今年1月對台灣的貿易逆差再次超越對中國大陸的逆差，為美國第二大貿易逆差國，中國大陸對美出口銳減，貿易逆差規模排名已退居到第四名。

美股早盤／國際油價回落 道瓊漲逾400點 台積電ADR跳漲近2%

美股三大指數13日早盤全面上攻，國際油價回落，投資人正觀望伊朗戰爭最新進展。

美Q4經濟成長率較原估腰斬 下修至0.7%

美國商務部13日公布，2025年第4季的經濟成長率，較初估值大幅滑落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。