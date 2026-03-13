美1月核心PCE通膨小幅增溫、消費支出熱絡 料Fed維持利率不變

美國今年元月通膨小幅增溫，個人消費支出（PCE）穩健，經濟學者預料聯準會（Fed）下周會議將維持利率不變，而油價大幅上漲可能使今年首次降息的時間延後，全年降幅也可能縮小到1碼。

商務部13日公布的各項1月數據如下：

代表通膨率的整體PCE平減指數，比去年12月上升0.3%，符合預估，但低於12月時的0.4%；比去年同期上升2.8%，也低於預估及12月時的2.9%升幅，主因元月能源價格下跌。

Fed最重視的核心PCE平減指數，比12月上升0.4%，符合預估，也與12月升幅相同；比去年同期上升3.1%，符合預估，但比12月時的3.0%升幅略高。

個人消費支出比12月增加0.4%，高於預估的0.3%，與12月增幅相同；扣除通膨後的實質個人消費支出，比12月增加0.1%，與12月時相同，但優於預估的0%。

個人所得增加0.4%，低於預估的0.5%，但高於12月時的0.3%增幅。