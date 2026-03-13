局勢降溫？傳印度籍油輪駛出荷莫茲海峽 油價翻黑、美股期指翻紅

彭博資訊報導，印度航運部特別秘書13日表示，印度籍油輪Jag Prakash已經開始從荷莫茲海峽東側駛離。消息傳出，國際油價應聲翻黑，布蘭特和西德州原油期貨一度跌逾1%。

目前仍有待觀察的是，這在多大程度上足以代表其他船隻也能平安通過該海峽。

報導指出，另有三艘懸掛印度國旗的船隻，仍停留在荷莫茲海峽東側，還有24艘船位於海峽西側。

知情人士透露，印度一直在與伊朗磋商，以確20多艘油輪能通過荷莫茲海峽，其中十艘裝載印度石油公司和印度斯坦石油公司（Hindustan Petroleum）等煉油業者簽約採購的液化石油氣（LPG），另有五艘載運原油。

印度總理莫迪表示，他與伊朗總統裴澤斯基安討論了「該地區嚴峻的局勢」，尋求確保油輪安全通過荷莫茲海峽的方法。