快訊

與柯文哲母親交好…黃文玲中選會人事案卻遭民眾黨否決 白委揭原因

戰火狂燒彈藥費！美6天耗113億美元 波灣產油國「這方面損失」更重

台積電也是苦主！傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗最高領袖放話封鎖荷莫茲海峽 油價反彈亞股全倒

中央社／ 香港13日綜合外電報導
伊朗新最高領袖聲稱要封鎖關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並在對抗美國和以色列的戰爭中開闢新戰線。 法新社
伊朗新最高領袖聲稱要封鎖關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並在對抗美國和以色列的戰爭中開闢新戰線。 法新社

伊朗新最高領袖聲稱要封鎖關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並在對抗美國和以色列的戰爭中開闢新戰線。國際油價應聲停留在每桶100美元以上，亞洲股市則一面倒。

法新社報導，中東衝突未見結束跡象，眼看將進入第3週。伊朗本週對波斯灣國家各地的能源設施發動攻擊，包括伊拉克附近有船隻遇襲、巴林（Bahrain）有燃料槽遭攻擊，沙烏地阿拉伯則有油田受到無人機開火。

伊朗昨天警告，若其能源基礎設施和港口遭到攻擊，他們將「讓區域的石油和天然氣陷入火海」。

根據伊朗國家電視台主播昨天宣讀伊朗新最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）上任後首次公開發言，他表示荷莫茲海峽必須維持實際關閉。全球1/5的石油和天然氣供應運輸需要通過這個水道。

穆吉塔巴．哈米尼還說，伊朗「已研究過開闢其他戰線，針對敵人幾無經驗且可能極為脆弱的部分。若交戰持續，這些戰線就會啟動」。

原油價格昨天大漲逾9%，布倫特原油（Brent）收在每桶100美元以上，創2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭以來首見；今天價格仍停留在高檔。

分析師指出，國際能源總署（IEA）雖宣布釋出創紀錄的4億桶戰備儲油，對市場影響仍有限。

由於亞洲經濟體仰賴進口能源，因此面臨的風險最大。隨著油價受衝擊的疑慮升高，股票交易商紛紛拋售避險。

東京股市今天收盤下挫1.2%，香港股市挫低1.0%，上海股市收跌0.8%，雪梨、台北、新加坡、首爾、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也全數收低。

基礎設施 油價 亞股 石油 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

德黑蘭：船舶要通過荷莫茲海峽 須與伊朗海軍協調

美伊戰爭第13天》法軍首傳陣亡 最新發展一次看

伊朗誓襲中東石油資源 沙烏地擊落無人機

伊朗新任最高領袖強硬發聲 尼坦雅胡不排除斬首行動

相關新聞

台積電也是苦主…傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

全球人工智慧（AI）晶片市場龍頭業者輝達（Nvidia）團隊據傳本周造訪三星電子半導體生產據點時，對三星發動空前批評攻勢。市場觀察家認為這是輝達招牌的「先發制人施壓策略」，目的是在即將簽署的下一代高頻寬記憶體（HBM）全面供給合約取得有利地位。

私募信貸基金贖回潮+油價飆 嗅到2008金融海嘯味道？

當前兩股趨勢合流正引發顧慮：油價暴漲，持有大量不良資產的私募信貸基金虧損日增。此情此景似曾相識，因為與2008年全球金融海嘯爆發前的情況如出一轍。問題是，金融海嘯的慘況會在2026年重演嗎？

「川普對經濟丟手榴彈」美伊戰爭加貿易壁壘 諾獎得主警告停滯性通膨

諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲警告，在美伊戰爭推升油價、AI投資泡沫與貿易保護主義同時出現的情況下，全球經濟正面臨陷入停滯...

油價翻黑美股期指翻紅...此時正有一艘印度籍油輪駛出荷莫茲海峽

彭博資訊報導，印度航運部特別秘書13日表示，印度籍油輪Jag Prakash已經開始從荷莫茲海峽東側駛離。消息傳出，國際油價應聲翻黑，布蘭特和西德州原油期貨一度跌逾1%。

伊朗最高領袖放話封鎖荷莫茲海峽 油價反彈亞股全倒

伊朗新最高領袖聲稱要封鎖關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並在對抗美國和以色列的戰爭中開闢新戰線。...

中東戰火推升油價 日本正式公告16日先釋出「石油民間儲備」

日本政府經濟產業省今天正式公告，將在16日釋出石油儲備，首波會釋出15天份的「民間」儲備。至於「國家」儲備，日本政府之後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。