伊朗最高領袖放話封鎖荷莫茲海峽 油價反彈亞股全倒

伊朗新最高領袖聲稱要封鎖關鍵水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並在對抗美國和以色列的戰爭中開闢新戰線。國際油價應聲停留在每桶100美元以上，亞洲股市則一面倒。

法新社報導，中東衝突未見結束跡象，眼看將進入第3週。伊朗本週對波斯灣國家各地的能源設施發動攻擊，包括伊拉克附近有船隻遇襲、巴林（Bahrain）有燃料槽遭攻擊，沙烏地阿拉伯則有油田受到無人機開火。

伊朗昨天警告，若其能源基礎設施和港口遭到攻擊，他們將「讓區域的石油和天然氣陷入火海」。

根據伊朗國家電視台主播昨天宣讀伊朗新最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）上任後首次公開發言，他表示荷莫茲海峽必須維持實際關閉。全球1/5的石油和天然氣供應運輸需要通過這個水道。

穆吉塔巴．哈米尼還說，伊朗「已研究過開闢其他戰線，針對敵人幾無經驗且可能極為脆弱的部分。若交戰持續，這些戰線就會啟動」。

原油價格昨天大漲逾9%，布倫特原油（Brent）收在每桶100美元以上，創2022年俄羅斯全面侵略烏克蘭以來首見；今天價格仍停留在高檔。

分析師指出，國際能源總署（IEA）雖宣布釋出創紀錄的4億桶戰備儲油，對市場影響仍有限。

由於亞洲經濟體仰賴進口能源，因此面臨的風險最大。隨著油價受衝擊的疑慮升高，股票交易商紛紛拋售避險。

東京股市今天收盤下挫1.2%，香港股市挫低1.0%，上海股市收跌0.8%，雪梨、台北、新加坡、首爾、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市也全數收低。