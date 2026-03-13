台積電也是苦主…傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

全球人工智慧（AI）晶片市場龍頭業者輝達（Nvidia）團隊據傳本周造訪三星電子半導體生產據點時，對三星發動空前批評攻勢。市場觀察家認為這是輝達招牌的「先發制人施壓策略」，目的是在即將簽署的下一代高頻寬記憶體（HBM）全面供給合約取得有利地位。

南韓媒體BusinessKorea報導，輝達視察團隊11日走訪三星旗下平澤廠區，勘查半導體封裝生產線與其他設施時，態度與以往截然不同，對涵蓋晶圓製造和最終封裝階段的整個製程檢查遠比過去鉅細靡遺。報導指出，輝達團隊就技術完整性和需要改進領域提出嚴厲「批評」，並點出過去一直容易忽略的細微程序變數與設備問題，藉此強力施壓三星。

業內觀察家把輝達在三星平澤廠區的行為，解讀成超出單純要求改進品質的策略手段，認為輝達試圖在三星全面供給HBM4和其他產品前，凸顯生產過程可能出現的小問題，進而在協商價格時取得主導權。

一名業內人士說：「輝達視察時盡可能放大細微製程問題，目的是製造壓低HBM4供給價格的理由。」

輝達以嚴格標準發動攻勢，導致三星內部緊張氣氛不斷升溫，既不能無條件接受，也無法忽視輝達砲火猛烈的批評。除了對三星施加降價壓力，輝達提出嚴厲批評，也被解讀為暗示隨時可能調整供應鏈和訂單數量。

輝達也對台積電採取批評策略，過去每次跨入最新繪圖處理器（GPU）製程時，都會公開提及台積電先進製程良率問題，藉此要求降價或在協商產量分配時占上風。