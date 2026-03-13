快訊

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本政府經濟產業省今天正式公告，將在16日釋出石油儲備，首波會釋出15天份的「民間」儲備。 路透社
日本政府經濟產業省今天正式公告，將在16日釋出石油儲備，首波會釋出15天份的「民間」儲備。至於「國家」儲備，日本政府之後有意以低於目前價格的水準流通。

共同社報導，受到美國以色列聯手攻擊伊朗影響，原油價格近期飆升。日本首相高市早苗先前表明，預計釋出相當於1個月半消費量的石油儲備。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府計劃本月16日起，釋出民間石油公司持有的石油儲備，接著再釋出國家擁有的國家儲備。

日本經濟產業大臣赤澤亮正今天在內閣會議後的記者會提到釋出國家儲備時的價格，「會以決定釋出前的一個月、產油國公布的官方售價作為轉讓價格」，暗示有意以比伊朗遇襲之前相對便宜的價格，出售國家儲備給煉油公司。

他進一步表示，「並沒有設想高價出售獲利。我們一邊與各家石油公司保持密切聯繫，一邊推動充分理解，以讓國民能接受釋出儲備」，透露將以低於目前水準的價格流通。

關於確保不經荷莫茲海峽的石油來源，赤澤也說道，「這部分有相關前例，會推動研議從目前仍有增產餘力的中亞、南美等地區（進貨）」。

赤澤針對這次的事態表示，若燃料、石油製品等供應受衝擊，將儘早成立民眾陳情的管道。

「朝日新聞」報導，截至2025年12月，日本國家的石油儲備量約146天份、民間儲備量約101天份，其中國家儲備必須從儲油設施運到煉油廠，所以日本政府決定先動用存放在煉油廠的民間儲備。

日本政府之後預計釋出1個月份的國家儲備，並出售給相關業者。整體計畫合計將釋出約45天份儲備（約8000萬桶），規模為歷來最大。

價格 原油價格 以色列 伊朗 美國

相關新聞

傳統避險工具無效？投資人因應中東戰事 冷門領域意外成避風港

伊朗戰事升高，正在瓦解幾十年來支撐著避險策略的基本假設。例如常在市場面臨壓力時上漲的公債，這次卻跟著股市同向變動，迫使基金經理人必須跳脫傳統的策略框架，尋找其他解決方案。

美國私募信用市場利空頻傳 伊爾艾朗示警恐引發連鎖效應

隨著投資人正試圖從美國私募信用基金撤資，這塊過去曾為華爾街帶來龐大成長的市場，正顯現壓力跡象，知名經濟學家伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）認為，私募信用基金限制贖回的消息，可能引發連鎖效應，醞釀一場「典型的感染現象」。

中東戰火推升油價 日本正式公告16日先釋出「石油民間儲備」

私募信貸基金贖回潮+油價飆 嗅到2008金融海嘯味道？

當前兩股趨勢合流正引發顧慮：油價暴漲，持有大量不良資產的私募信貸基金虧損日增。此情此景似曾相識，因為與2008年全球金融海嘯爆發前的情況如出一轍。問題是，金融海嘯的慘況會在2026年重演嗎？

台積電也是苦主…傳輝達對三星發動「吹毛求疵」攻勢 目的曝光

全球人工智慧（AI）晶片市場龍頭業者輝達（Nvidia）團隊據傳本周造訪三星電子半導體生產據點時，對三星發動空前批評攻勢。市場觀察家認為這是輝達招牌的「先發制人施壓策略」，目的是在即將簽署的下一代高頻寬記憶體（HBM）全面供給合約取得有利地位。

2010年代中期紅極一時 新媒體先驅Buzzfeed：可能經營不下去

曾在2010年代中期紅極一時的網路媒體Buzzfeed表示，對能否繼續經營下去，抱有「很大疑問」。

