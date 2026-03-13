中東戰火推升油價 日本正式公告16日先釋出「石油民間儲備」

日本政府經濟產業省今天正式公告，將在16日釋出石油儲備，首波會釋出15天份的「民間」儲備。至於「國家」儲備，日本政府之後有意以低於目前價格的水準流通。

共同社報導，受到美國與以色列聯手攻擊伊朗影響，原油價格近期飆升。日本首相高市早苗先前表明，預計釋出相當於1個月半消費量的石油儲備。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府計劃本月16日起，釋出民間石油公司持有的石油儲備，接著再釋出國家擁有的國家儲備。

日本經濟產業大臣赤澤亮正今天在內閣會議後的記者會提到釋出國家儲備時的價格，「會以決定釋出前的一個月、產油國公布的官方售價作為轉讓價格」，暗示有意以比伊朗遇襲之前相對便宜的價格，出售國家儲備給煉油公司。

他進一步表示，「並沒有設想高價出售獲利。我們一邊與各家石油公司保持密切聯繫，一邊推動充分理解，以讓國民能接受釋出儲備」，透露將以低於目前水準的價格流通。

關於確保不經荷莫茲海峽的石油來源，赤澤也說道，「這部分有相關前例，會推動研議從目前仍有增產餘力的中亞、南美等地區（進貨）」。

赤澤針對這次的事態表示，若燃料、石油製品等供應受衝擊，將儘早成立民眾陳情的管道。

「朝日新聞」報導，截至2025年12月，日本國家的石油儲備量約146天份、民間儲備量約101天份，其中國家儲備必須從儲油設施運到煉油廠，所以日本政府決定先動用存放在煉油廠的民間儲備。

日本政府之後預計釋出1個月份的國家儲備，並出售給相關業者。整體計畫合計將釋出約45天份儲備（約8000萬桶），規模為歷來最大。