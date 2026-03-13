快訊

新媒體先驅Buzzfeed：可能經營不下去

聯合報／ 編譯陳律安／綜合外電
曾被視為新媒體先驅的Buzzfeed說，恐怕經營不下去了。 路透

曾在2010年代中期紅極一時的網路媒體Buzzfeed表示，對能否繼續經營下去，抱有「很大疑問」。

該公司12日發布財報，表示正進行「策略對話」，以緩解流動性問題，股價盤後應聲崩跌16%。隨著數位廣告主日益偏好在TikTok、Meta旗下的Instagram投廣告，Buzzfeed的現金壓力愈來愈大。

Buzzfeed創立於2006年，以清單列點式文章建立讀者群，後來成立新聞室，宣稱將挑戰紐約時報等傳統媒體，被視為新媒體的先驅。該公司在2021年透過特殊目的收購公司（SPAC）掛牌，估值達15億美元，2021年11月時一度衝上39.96美元，但股價一路下跌，12日收盤僅剩0.7136美元。

執行長白瑞提（Jonah Peretti）說：「公司目前的市值並未反映個別品牌的實力」，「換句話說，我們認為，各部分的價值加總，高於現在的整體價值。」

Buzzfeed說，目前持有的現金恐怕不足以履行未來12個月的財務義務。截至2025年底，其現金與約當現金為950萬美元。

Emarketer分析師賀蒙說，雖然Buzzfeed是定義社群媒體數位發行時代品牌之一，但其「現況意味著知名度高且獲得大量點擊，已不再足夠」。

Buzzfeed去年第4季虧損2,680萬美元，或每股虧72美分，並表示在評估策略選項的同時，暫緩發布全年財測。

