民眾搶購潮…尼泊爾開始販售半滿桶裝瓦斯 因應能源供應受擾

尼泊爾官員今天表示，為因應中東衝突導致能源進口受擾，政府已開始販售半滿的家用桶裝瓦斯，試圖遏止能源匱乏傳聞引發民眾囤積和搶購的風潮。

法新社報導，擁有約3000萬人口的尼泊爾幾乎完全仰賴從印度進口的化石燃料。印度約90%液化石油氣（LPG）須經過能源咽喉要道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），但該水域的海上運輸幾乎已停擺。

隨著能源供應日益緊俏，印度優先保障家庭、運輸和醫院等重要領域的能源需求。

尼泊爾表示目前LPG供應仍充足，但為了延長供應時間，已將每桶充填量減半。

尼泊爾國營石油公司發言人泰克（Manoj KumarThakur）告訴法新社：「（當局）已決定開始販售半滿桶裝瓦斯。我們的供應並未中斷，但中東戰事和能源斷供傳聞，造成掌握充足資源的消費者大肆採購。」

泰克指出：「這意味家中只有1桶瓦斯的民眾反而買不到」，強調新措施有助更多家庭買得到瓦斯。

此外，尼泊爾主要仰賴山區河川的水力發電廠供電，反倒使該國能出口電力給燃煤發電為主的印度。